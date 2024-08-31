Avrupa’da alınan başarısız sonuçların ardından hedefteki ilk isim olan Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Özellikle iç sahada oynanan son Avrupa maçında taraftarların yoğun bir şekilde istifasını istediği Abdullah Avcı hakkında yönetim kararını verdi. Kulübün yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken gündeme 2 isim geldi. Peki, Trabzonspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ve sonrasında Konferans Ligi’ne de katılamayan Trabzonspor’da 12 Ekim 2023’te sözleşme imzalayan Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Sözleşme fesih şartlarının neler olduğu henüz bilinmese de yönetim yeni teknik direktör arayışına başladı. Ancak yönetimin bu konuda fikir birlğine varamadığı da gündeme geldi.

Yönetimin üzerinde durduğu iki ismin Fatih Tekke ve Şenol Güneş olduğu öğrenilirken Şenol Güneş’in yeni bir takım çalıştırmak istemediği iddiaları sonrasında hedef isim Fatih Tekke oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü olan Fatih Tekke’nin şu anda kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Alanyaspor yönetiminin bu konuda nasıl bir tavır alacağı bilinmiyor. Trabzonspor’un yeni teknik direktörünün milli arada kesinlik kazanması bekleniyor.