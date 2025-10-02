Perşembe, Ekim 2, 2025

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Yüzyılın Konut Projesi” Müjdesi 51 dakika ago
Trendyol Süper Lig’de 8. Hafta Fikstürü Belli Oldu 1 saat ago
AYM’de Bireysel Başvuruda Elektronik Dönem Başladı 2 saat ago
“Soğuk Savaş” Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: Tahliye Kararı Çıkmadı 3 saat ago
İstanbul Merkezli 8 İlde Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 189 Gözaltı 4 saat ago
Galatasaray Beşiktaş Derbisinin Hakemi Açıklandı 4 saat ago
Eylül Ayı İhracat Verileri Açıklandı 4 saat ago
LPG’ye Gece Yarısı Zammı! İşte 2 Ekim 2025 Akaryakıt Fiyatları 5 saat ago
İsrail’in Sumud Filosu Müdahalesine Dışişleri Bakanlığı’ndan Tepki Geldi 5 saat ago
Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Geldi 6 saat ago

Trendyol Süper Lig’de 8. Hafta Fikstürü Belli Oldu

Trendyol Süper Lig bu hafta nefes kesen karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. İşte TFF tarafından açıklanan 8. Hafta fikstürü...
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Trendyol Süper Lig’de 8. Hafta Fikstürü Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmaları 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak, haftanın fikstürü ve maç saatleri açıklandı.

İşte, bu haftanın karşılaşmaları:

  • 3 Ekim 2025 – Cuma

20.00 | HESAP.COM Antalyaspor – Çaykur Rizespor A.Ş. (Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)

20.00 | Trabzonspor A.Ş. – Zecorner Kayserispor (Papara Park)

  • 4 Ekim 2025 – Cumartesi

14.30 | Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 | Kocaelispor – İkas Eyüpspor (Kocaeli Stadyumu)

20.00 | Galatasaray A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)

  • 5 Ekim 2025 – Pazar

14.30 | Kasımpaşa A.Ş. – Tümosan Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

17.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

20.00 | Göztepe A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü (Gürsel Aksel Stadyumu)

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX