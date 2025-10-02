Trendyol Süper Lig’de 8. Hafta Fikstürü Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmaları 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak, haftanın fikstürü ve maç saatleri açıklandı.
İşte, bu haftanın karşılaşmaları:
- 3 Ekim 2025 – Cuma
20.00 | HESAP.COM Antalyaspor – Çaykur Rizespor A.Ş. (Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)
20.00 | Trabzonspor A.Ş. – Zecorner Kayserispor (Papara Park)
- 4 Ekim 2025 – Cumartesi
14.30 | Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor (Eryaman Stadyumu)
17.00 | Kocaelispor – İkas Eyüpspor (Kocaeli Stadyumu)
20.00 | Galatasaray A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)
- 5 Ekim 2025 – Pazar
14.30 | Kasımpaşa A.Ş. – Tümosan Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
17.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
20.00 | Göztepe A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü (Gürsel Aksel Stadyumu)