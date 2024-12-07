Şifresiz maç yayınlarıyla futbolseverler için en çok tercih edilen kanallardan biri haline gelen TRT Spor’da bu hafta sonu yayınlanacak olan maçlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan ihale sonucunda TFF 1. Lig maçlarını yayınlama hakkı elde eden TRT, bu maçları TRT Spor üzerinden izleyicilerle buluşturuyor.

Her hafta sonu yayınlanacak olan maçlar ile ilgili program bilgisi TRT Spor web sitesi üzerinden duyuruluyor. Bu hafta sonunda şifresiz yayınlanacak TRT Spor maçları da resmiyet kazandı. Cumartesi günü 13.30 itibarıyla başlayacak maçlarda heyecan, 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlara kadar devam edecek.

İşte TRT Spor’da Şifresiz Yayınlanacak Maçlar

7 Aralık Cumartesi

13:30 Yeni Malatyaspor – Kocaelispor

16:00 Manisa FK – Çorum FK

19:00 Iğdır FK – Bandırmaspor

8 Aralık Pazar

13:30 Keçiörengücü – İstanbulspor

16:00 Boluspor – MKE Ankaragücü

19:00 Pendikspor – Sakaryaspor

9 Aralık Pazartesi

20:00 Amed SK – Şanlıurfaspor