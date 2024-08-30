Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılmayı garantilemesi üzerine gözler Beşiktaş’a çevrilmişti. UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek adına son turda Lugano ile eşleşen Beşiktaş ilk maçta zorlansa da kendi evinde rakibini 5-1’lik net skorla geçti. Bu skorun ardından Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Böylece Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Bugüne kadar 3 takım ile hiçbir zaman UEFA Avrupa Ligi’ne katılamayan Türk temsilcileri, 2024 yılı itibariyle bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 3 takımla temsil edilecek.

Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali olan Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerine elendi ve bu nedenle UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Beşiktaş ise lig sıralaması nedeniyle elemeler oynayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Bugüne kadar en fazla 2 takımın katıldığı UEFA Avrupa Ligi’ne katılan temsilciler şöyleydi;