Türk Kullanıcılar Amazon Prime Video’dan NBA Maçlarını İzleyebilecek

Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, 25 Ekim 2025 itibarıyla NBA maçlarını Prime Video üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Platform, maçları Türkçe anlatımla sunacak ve ekstra ücret talep etmeyecek.

Prime Video, yalnızca canlı maç yayınlarıyla sınırlı kalmayacak; özetler ve tekrar yayınlar da kullanıcıların erişimine açılacak. Bu sayede aboneler, kaçırdıkları karşılaşmaları da istedikleri zaman izleyebilecek.

Ancak sezon boyunca tüm maçların mı yoksa belirli karşılaşmaların mı yayınlanacağına dair detaylar henüz netlik kazanmadı.