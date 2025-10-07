Türkiye Bulgaristan Deplasmanında! İşte İki Ülke Arasındaki Maç Geçmişi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. E Grubu’ndaki üçüncü maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, bu mücadele öncesinde rakibiyle geçmişte oynadığı karşılaşmaların istatistikleriyle dikkat çekti.
Türkiye – Bulgaristan Rekabetinde 23 Maçlık Geçmiş
A Milli Takım, tarihinde Bulgaristan ile bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7’sinde Türkiye sahadan galibiyetle ayrılırken, 10 maçta Bulgaristan üstünlük kurdu. İki ekip arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Milliler bu mücadelelerde toplam 36 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. Son beş maçta ise Türkiye’nin 3 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor.
İki Takım Arasındaki Maçların Kronolojisi
Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmalar şu şekilde kayıtlara geçti:
-
08.06.2015 | Türkiye 4–0 Bulgaristan (Özel Maç)
-
29.05.2012 | Türkiye 2–0 Bulgaristan (Özel Maç)
-
17.08.2005 | Bulgaristan 3–1 Türkiye (Özel Maç)
-
26.08.1992 | Türkiye 3–2 Bulgaristan (Özel Maç)
-
22.08.1991 | Bulgaristan 0–0 Türkiye (Özel Maç)
-
16.10.1984 | Türkiye 0–0 Bulgaristan (Özel Maç)
-
22.12.1982 | Türkiye 0–1 Bulgaristan (Özel Maç)
-
21.09.1977 | Bulgaristan 3–1 Türkiye (Balkan Kupası)
-
16.02.1977 | Türkiye 2–0 Bulgaristan (Balkan Kupası)
-
22.09.1976 | Bulgaristan 2–2 Türkiye (Özel Maç)
-
08.05.1974 | Bulgaristan 5–1 Türkiye (Balkan Kupası)
-
18.04.1973 | Türkiye 5–2 Bulgaristan (Balkan Kupası)
-
12.04.1972 | Bulgaristan 4–2 Türkiye (Özel Maç)
-
09.10.1968 | Türkiye 0–2 Bulgaristan (Özel Maç)
-
09.05.1965 | Bulgaristan 4–1 Türkiye (Özel Maç)
-
20.12.1964 | Türkiye 0–0 Bulgaristan (Özel Maç)
-
27.11.1960 | Bulgaristan 2–1 Türkiye (Özel Maç)
-
07.12.1958 | Türkiye 0–0 Bulgaristan (Özel Maç)
-
04.11.1932 | Türkiye 2–3 Bulgaristan (Özel Maç)
-
27.09.1931 | Bulgaristan 5–1 Türkiye (Balkan Kupası)
-
14.10.1927 | Türkiye 3–1 Bulgaristan (Özel Maç)
-
17.07.1927 | Bulgaristan 3–3 Türkiye (Özel Maç)
- 10.04.1925 | Türkiye 2–1 Bulgaristan (Özel Maç)
Milliler Zorlu Deplasmanda Üç Puan Arayacak
E Grubu’nda ilk iki maçında 3 puan toplayan A Milli Takım, Gürcistan karşısında galip gelmiş, İspanya’ya ise mağlup olmuştu. Bulgaristan deplasmanında galibiyet hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip hem puan sıralamasında avantaj elde etmek hem de rakibi karşısındaki tarihsel dengeyi kendi lehine çevirmek istiyor.