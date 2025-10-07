Türkiye Bulgaristan Deplasmanında! İşte İki Ülke Arasındaki Maç Geçmişi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. E Grubu’ndaki üçüncü maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, bu mücadele öncesinde rakibiyle geçmişte oynadığı karşılaşmaların istatistikleriyle dikkat çekti.

Türkiye – Bulgaristan Rekabetinde 23 Maçlık Geçmiş

A Milli Takım, tarihinde Bulgaristan ile bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7’sinde Türkiye sahadan galibiyetle ayrılırken, 10 maçta Bulgaristan üstünlük kurdu. İki ekip arasında oynanan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Milliler bu mücadelelerde toplam 36 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. Son beş maçta ise Türkiye’nin 3 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor.

İki Takım Arasındaki Maçların Kronolojisi

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmalar şu şekilde kayıtlara geçti:

08.06.2015 | Türkiye 4–0 Bulgaristan (Özel Maç)

29.05.2012 | Türkiye 2–0 Bulgaristan (Özel Maç)

17.08.2005 | Bulgaristan 3–1 Türkiye (Özel Maç)

26.08.1992 | Türkiye 3–2 Bulgaristan (Özel Maç)

22.08.1991 | Bulgaristan 0–0 Türkiye (Özel Maç)

16.10.1984 | Türkiye 0–0 Bulgaristan (Özel Maç)

22.12.1982 | Türkiye 0–1 Bulgaristan (Özel Maç)

21.09.1977 | Bulgaristan 3–1 Türkiye (Balkan Kupası)

16.02.1977 | Türkiye 2–0 Bulgaristan (Balkan Kupası)

22.09.1976 | Bulgaristan 2–2 Türkiye (Özel Maç)

08.05.1974 | Bulgaristan 5–1 Türkiye (Balkan Kupası)

18.04.1973 | Türkiye 5–2 Bulgaristan (Balkan Kupası)

12.04.1972 | Bulgaristan 4–2 Türkiye (Özel Maç)

09.10.1968 | Türkiye 0–2 Bulgaristan (Özel Maç)

09.05.1965 | Bulgaristan 4–1 Türkiye (Özel Maç)

20.12.1964 | Türkiye 0–0 Bulgaristan (Özel Maç)

27.11.1960 | Bulgaristan 2–1 Türkiye (Özel Maç)

07.12.1958 | Türkiye 0–0 Bulgaristan (Özel Maç)

04.11.1932 | Türkiye 2–3 Bulgaristan (Özel Maç)

27.09.1931 | Bulgaristan 5–1 Türkiye (Balkan Kupası)

14.10.1927 | Türkiye 3–1 Bulgaristan (Özel Maç)

17.07.1927 | Bulgaristan 3–3 Türkiye (Özel Maç)

10.04.1925 | Türkiye 2–1 Bulgaristan (Özel Maç)

Milliler Zorlu Deplasmanda Üç Puan Arayacak

E Grubu’nda ilk iki maçında 3 puan toplayan A Milli Takım, Gürcistan karşısında galip gelmiş, İspanya’ya ise mağlup olmuştu. Bulgaristan deplasmanında galibiyet hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip hem puan sıralamasında avantaj elde etmek hem de rakibi karşısındaki tarihsel dengeyi kendi lehine çevirmek istiyor.