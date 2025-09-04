Türkiye, Gürcistan Deplasmanında Dünya Kupası Elemelerine Başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk karşılaşmasında Gürcistan’a konuk oluyor. Mücadele, Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa hakem olarak görev yapacak.

Türkiye’nin aday kadrosunda kaleci olarak Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer alıyor. Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik forma giyebilecek isimler arasında. Orta sahada Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan görev alacak. Forvet hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer alıyor.

E Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Bulgaristan ve İspanya karşı karşıya gelecek. Türkiye, grubun ikinci maçında Konya’da İspanya’yı ağırlayacak. Avrupa elemelerinin ardından gruplarında lider olan 12 takım, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı elde edecek. Ek olarak, 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım play-off turunda son dört bilet için mücadele edecek.

Gürcistan kadrosunda kaleci olarak Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK) ve Davit Kereselidze (Dila Gori) bulunuyor. Defans hattında Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese) ve Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya) görev yapacak. Orta saha ve hücum hattında ise Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Anzor Mekvabishvili (Craiova) gibi isimler yer alıyor.