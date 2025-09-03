Türkiye-Gürcistan Maçı Hangi Stadyumda ve Saat Kaçta Oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Gürcistan maçı; Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Maç, 4 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye’nin aday kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve forvet hattında birçok isim yer alıyor. Kaleciler arasında Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Mert Günok bulunuyor. Savunmada Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü gibi isimler bulunurken, orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü görev alacak. Forvet hattında ise Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Arda Güler öne çıkan isimler arasında.

Gürcistan Milli Takımı ise Liverpool’dan Giorgi Mamardashvili, Paris Saint-Germain’den Khvicha Kvaratskhelia ve Olympique Lyon’dan Georges Mikautadze gibi oyuncularla sahaya çıkacak. Defans ve orta saha kadrosunda da Avrupa’nın çeşitli liglerinden oyuncular bulunuyor.