Türkiye-Polonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihî çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak; Türkiye-Polonya maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Özge Tekeli
36 dakika önce
Türkiye-Polonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihî bir başarı elde ederek çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, turnuva tarihinde ilk kez son 8 takım arasına kaldı.

Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen organizasyonda Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Polonya maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek final karşılaşması maç saati belli olduktan sonra TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli takım kadrosunda pasörler Murat Yenipazar ve Muhammed Kaya, pasör çaprazı Adis Lagumdzija, orta oyuncular Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer ve Yiğit Savaş Kaplan yer alıyor. Smaçör hattında Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija ve Cafer Kirkit mücadele edecek. Libero pozisyonunda ise Berkay Bayraktar ve Beytullah Hatipoğlu görev alacak.

