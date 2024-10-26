Şifresiz maç yayınlarına başlamasıyla Türkiye’de en çok izlenen kanallardan birisi olan TV8,5’ta hafta sonu dopdolu bir program var. Şifresiz olarak yayınlanan maçlar futbolseverleri her hafta memnun etmeyi başarıyor. 7 maçı şifresiz bir şekilde yayınlanacak TV8,5’ta bugün ve yarın birbirinden iddialı maçlar var.

İşte TV8,5’ta Yayınlanacak Şifresiz Maçlar

İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi’ndeki maçları şifresiz olarak ekranlara taşıyacak TV8,5’ta maç programı şöyle;

26 Ekim Cumartesi

14:30 Coventry – Luton Town

17:00 Derby County – Hull City

19:45 PSV – Zwolle

45 St. Truiden – Westerlo

27 Ekim Pazar