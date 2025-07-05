UEFA, Beşiktaş’a Kadro Maliyeti Kuralı İhlali Nedeniyle Ceza Verdi

Beşiktaş, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda, 1 Aralık 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasındaki dönemde kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 bin avro para cezası aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın tespitleri doğrultusunda verilen cezanın ardından hukuki temyiz sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı tarafından yürütülen denetim sonucunda kadro maliyeti limitlerine uyulmadığının belirlendiği belirtildi. Bu nedenle UEFA tarafından idari para cezası uygulandığı bildirildi. Hukuki süreç UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın Temyiz Dairesi’nde devam etmekte olup, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.