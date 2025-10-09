Ümit Millî Takım Litvanya Karşılaşmasını Ücretsiz Oynayacak

Ümit Millî Takım, 10 Ekim Cuma günü Sakarya’da Litvanya ile karşı karşıya gelecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçında taraftarlarını stadyuma davet ediyor. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyenler, biletlerini Passo’nun resmi internet sitesi www.passo.com.tr veya Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek. Ayrıca maç günü stadyum gişeleri de açık olacak.

Ücretsiz bilet almak için tıklayın.