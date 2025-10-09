Perşembe, Ekim 9, 2025

Son Dakika

Ümit Millî Takım Litvanya Karşılaşmasını Ücretsiz Oynayacak 25 dakika ago
Bulgaristan – Türkiye Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı 55 dakika ago
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den Ayrılma Kararı mı Aldı? 1 saat ago
Yasemin Ergene Yeni Bir Aşka Yelken Açtı 1 saat ago
Galatasaray Manchester City Maçı Tarihi Netleşti 2 saat ago
İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes İmzalandı 2 saat ago
Otomotiv Sektörü Euro 7 Standartlarına Geçiş İçin Hazırlanıyor 3 saat ago
Altın Uçuşta, Döviz Dalgalı: 9 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 3 saat ago
Ekim Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı 4 saat ago
Şampiyonlar Ligi Maçları Dijital Platformlara Geliyor 4 saat ago

Ümit Millî Takım Litvanya Karşılaşmasını Ücretsiz Oynayacak

Ümit Millî Takım, 10 Ekim’de Sakarya’da Litvanya ile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası eleme maçında taraftarlarını ücretsiz bilet fırsatıyla stadyuma davet ediyor.
Özge Tekeli
25 dakika önce
0 0
Ümit Millî Takım Litvanya Karşılaşmasını Ücretsiz Oynayacak

Ümit Millî Takım, 10 Ekim Cuma günü Sakarya’da Litvanya ile karşı karşıya gelecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçında taraftarlarını stadyuma davet ediyor. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyenler, biletlerini Passo’nun resmi internet sitesi www.passo.com.tr veya Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek. Ayrıca maç günü stadyum gişeleri de açık olacak.

Ücretsiz bilet almak için tıklayın.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX