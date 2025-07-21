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    Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul’a Geliyor

    Galatasaray, Napoli’den Victor Osimhen’in bonservisini alarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmaya hazırlanıyor; yıldız golcü yarın İstanbul’da.

    Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Napoli forması giyen Nijeryalı golcünün bonservisi için yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen Osimhen, sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini toplamıştı. Yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini almak için İtalyan ekibiyle yürüttüğü pazarlıkları tamamladı.

    Transferle ilgili İtalya basınından Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Osimhen için Napoli’ye toplamda 75 milyon Euro ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon Euro’su peşin olarak verilecek, kalan 35 milyon Euro ise 1 yıl içinde taksitlerle ödenecek. Ayrıca sonraki satıştan Napoli’ye yüzde 10 pay aktarılacağı ve oyuncunun 2 yıl boyunca herhangi bir İtalyan kulübüne satılamayacağı kaydedildi. Gol başına prim ödemesi de anlaşmada yer aldı.

    Ajansspor’un haberine göre yıldız forvet yarın sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek ve kontrollerin ardından kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park’ta geniş katılımlı bir imza töreni planladığı, ardından Osimhen’in Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

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