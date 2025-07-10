Victor Osimhen Galatasaray’a Gelecek mi? Dursun Özbek’ten Net Açıklama

Galatasaray’da taraftarların büyük umut bağladığı Victor Osimhen transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı golcünün transfer sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor’a konuşan Özbek, kulübün mali dengesini bozacak hiçbir adım atmadıklarının altını çizerek, “Galatasaray’ın finansal durumunu riske atacak bir transfer politikamız yok. Bu durum Osimhen için de geçerli” dedi.

Başkan Özbek’in bu ifadeleri, Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde yer alan Osimhen transferinde sürecin sanıldığı kadar kolay ilerlemediği şeklinde yorumlandı.

Transfer sürecinde kulübün ekonomik geleceğini korumayı esas aldıklarını belirten Özbek, herhangi bir anlaşmanın, Galatasaray’ın bütçe planlaması doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı.

Victor Osimhen’in Napoli’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde resmi girişimleri hızlandırması bekleniyor.