Voleybolun Yeni Durakları Belli Oldu: 2027’de ABD-Kanada, 2029’da Katar

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Voleybol Dünya Şampiyonaları için ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Kadınlar 2027 Dünya Şampiyonası’nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da, Erkekler 2027 Dünya Şampiyonası’nın Polonya’da, 2029 Erkekler Dünya Şampiyonası’nın ise Katar’da düzenleneceği duyuruldu.

FIVB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar, 2025 Erkekler Dünya Şampiyonası sırasında gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Organizasyon için birçok ülkenin adaylık başvurusu yaptığı, bu durumun turnuvanın küresel ölçekte gördüğü ilgiyi ortaya koyduğu belirtildi.

Daha önce 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası’na Polonya’nın ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. ABD ve Kanada’nın da aynı yıl Kadınlar Dünya Şampiyonası için seçilmesiyle 2027’nin ev sahipleri kesinleşmiş oldu. Böylece şampiyona tarihinde ilk kez hem kadınlar hem de erkekler turnuvaları Kuzey Amerika ve Avrupa’da farklı ülkelerde gerçekleştirilecek.

Kadınlar 2027 Dünya Şampiyonası’nın final aşaması, Kaliforniya’daki Anaheim şehrinde bulunan Honda Center ve OCVIBE salonlarında yapılacak. Grup maçları ve son 16 turunun hangi şehirlerde oynanacağı ilerleyen dönemde açıklanacak.

2029’da düzenlenecek Erkekler Dünya Şampiyonası, Katar’da organize edilecek. Doha’nın ev sahipliği yapacağı turnuva, bu tarihe kadar Orta Doğu’da gerçekleştirilecek ilk Dünya Voleybol Şampiyonası olacak. Karşılaşmaların Katar’ın başkentinde oynanacağı bildirildi.