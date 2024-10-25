2 Ekim tarihinde Barcelona ile sözleşme imzalayan Wojciech Szczesny için ilk 11 sorunu devam ediyor. Polonyalı kalecinin ilk 11’de yer alması beklense de henüz beklenen gerçekleşmedi. Kariyerinde Juventus ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen ve performansıyla dikkat çeken kalecinin Barcelona kariyerinin başarılı geçmesi bekleniyordu. Ancak ilk 11 şansı verilmeyen başarılı isim ülke basınında da gündem oldu. Peki, Wojciech Szczesny ne zaman forma giyecek? Wojciech Szczesny ilk maçına ne zaman çıkacak?

Sevilla Maçında İlk 11’de Bekleniyordu

La Liga’da Sevilla’ya karşı oynanan maçta ilk 11’de yer alması beklenen Wojciech Szczesny için beklenen olmamıştı. Maçtan önce açıklamalarda bulunan futbolcu, oynamak için hazır olduğunu söyledi. Ancak Barcelona’nın kalede Inaki Pena tercihi devam etti. Şampiyonlar Ligi’nde de benzer bir tablonun ortaya çıkması sonrasında sürecin zorlu geçeceği de görüldü.

Teknik Direktör Flick ise Wojciech Szczesny için “Onun oynamaya hazır olduğunu söylemesinden mutluyum. Ancak bence değiştirmek için bir neden yok. Inaki yarın ve Çarşamba günü oynayacak. Szczesny’nin burada olmasından ve artık oynamaya hazır olmasından da çok mutluyuz. ” diyerek kapıları kapatmıştı. Real Madrid ile derbiye çıkacak Barcelona’da zorunluluk olmadıkça Wojciech Szczesny hamlesinin gelmesi beklenmiyor. Ancak bu durum takım içinde sıkıntılara neden olabilir.