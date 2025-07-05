Zeynep Sönmez Wimbledon 3. Tur Maçı Saat Kaçta?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon’da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak önemli bir başarı elde etti. Londra’daki prestijli turnuvada, Zeynep Sönmez’in bir sonraki rakibi Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova oldu.

Sönmez’in 3. turdaki mücadelesi bugün tarihinde gerçekleşecek. Maç, Türkiye saatiyle 13.00’ten sonra başlayacak.

Zeynep Sönmez, Wimbledon’da gösterdiği performansla dikkat çekerken, 3. turdaki karşılaşma tenis severler tarafından merakla bekleniyor. Ekaterina Aleksandrova karşısında nasıl bir mücadele sergileyeceği ise tenis gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.