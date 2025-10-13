Salı, Ekim 14, 2025

Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Zidane, Türk futbolcunun gol yeteneğini övüp fiziksel gelişimine vurgu yaparken, Avrupa futbolunda parlayacak bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Özge Tekeli
17 saat önce
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, İtalya’da katıldığı bir etkinlikte Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zidane, Türk futbolcunun yeteneğine övgüler yağdırırken, gelişim sürecine dair de önemli değerlendirmeler yaptı.

Juventus’un 10 numarasını yakından takip ettiğini belirten Zidane, Kenan Yıldız’ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Kenan Yıldız’ı çok beğeniyorum. Gol yollarında etkili, oyuna yön verebilen bir futbolcu. Ancak fiziksel açıdan biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Igor Tudor yönetiminde Juventus’un doğru bir yapılanma içinde olduğunu görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Modern futbolun değişiminden de söz eden Zidane, geçmiş dönemle bugünü karşılaştırdı: “Futbol artık çok sistematik ve fiziksel bir hale geldi. Bizim dönemimizde sahada topun büyüsünü daha çok hissederdik. Ben hâlâ uzun paslar atan, bire birde fark yaratan oyuncuları izlemek istiyorum.”

Juventus’un kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Zidane, geleceğe dair planlarını da paylaştı. Fransız teknik adam, “Juventus her zaman kalbimde olacak. Orada çok şey öğrendim. Ancak şu anda en büyük hedefim bir gün Fransa Milli Takımı’nı çalıştırmak.” dedi.

Zidane, Kenan Yıldız gibi genç futbolcuların Avrupa futbol kültüründen alacakları çok şey olduğunu da sözlerine ekledi.

