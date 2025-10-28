Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçları 28, 29 ve 30 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı programa göre farklı liglerden 68 takım bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.

İlk gün oynanan karşılaşmalarda Kepez Spor Futbol A.Ş., Kepez Hasan Doğan Stadı’nda Özbelsan Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelede Oğuzhan Gökçen düdük çalarken, Sezgin Çınar ve Enes Berk Güçlü yardımcı hakem olarak görev aldı.

Kahramanmaraş’ta Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası’nda oynanan maçta Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Eminevim Ümraniyespor’u 4-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetti; Yusuf Susuz ve Çağrıcan Pazarcıklı yardımcı hakemlik yaptı.

Tunceli Atatürk Stadı’nda oynanan Dersimspor – Fethiyespor maçında Fethiyespor 3-0’lık skorla galip geldi. Karşılaşmanın hakemi Burak Kamalak olurken, yardımcılıklarını Emrah Akkaya ve Beran Yalçın yaptı.

Aliağa Atatürk Stadı’ndaki Aliağa Futbol A.Ş. – Serik Spor Futbol A.Ş. karşılaşmasını ise Burak Olcar yönetti. Ev sahibi ekip 4-3’lük skorla tur atladı.

Oynanacak Karşılaşmaların Hakemleri Belli Oldu

Günün bir diğer mücadelesinde, 52 Orduspor FK ile Sarıyerspor arasında oynanacak karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetirken, Sakaryaspor – İnegölspor mücadelesinde Raşit Yorgancılar görev yapacak.

Kayseri’de Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyespor arasındaki maçın hakemi ise Melih Aldemir olacak.

29 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabakalar arasında Kahta 02 Spor – Kasımpaşa A.Ş. maçını Gürcan Hasova, Muş Spor – Menemen Futbol Kulübü karşılaşmasını Enver Aydın, Silifke Belediye Spor – Amed Sportif Faaliyetler mücadelesini Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ayrıca 29 Ekim akşamı Manisa Futbol Kulübü ile Muğlaspor arasındaki maçı Ayberk Demirbaş, Hesap.com Antalyaspor – Bursaspor maçını ise Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

30 Ekim Perşembe günü programda yer alan Karaköprü Belediye Spor – Çaykur Rizespor A.Ş. mücadelesinde Turgut Doman, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Karabük İdmanyurdu Spor maçında Asen Albayrak, Tümosan Konyaspor – 12 Bingöl Spor maçında ise Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak.