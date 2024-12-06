Türkiye’de Trendyol Süper Ligin yanı sıra kupa heyecanı başladı. 4 Aralık ile 6 Aralık tarihleri arasında oynanan müsabakalar ile bir üst tura çıkmaya hak kazanan takımlar belli oldu. 4. tur maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçları da yine tek maç üzerinden eleme sistemi ile oynanacak. Bu nedenle takımlar Ziraat Türkiye Kupası’nda ilerleyebilmek ve bir üst tura çıkabilmek adına tek maçta rakiplerine karşı galip gelmek zorunda.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Dün oynanan maçların ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün saat 14.00’da gerçekleştirilecek. 38 takımın yer aldığı ve 19 eşleşmenin yapılacağı 5. tur kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Kura canlı olarak A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turda Hangi Takımlar Var?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları şöyle;