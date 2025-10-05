2026 Volkswagen CC Fiyat Listesi ve Özellikleri Belli Oldu

FAW-Volkswagen, 2026 yılı için yenilenen CC serisini resmi olarak piyasaya sundu. Sedan ve Shooting Brake gövde tipleriyle satışa çıkan yeni seri, güncellenmiş donanım özellikleri ve iki farklı motor seçeneğiyle tanıtıldı.

Yeni Volkswagen CC, 31 ila 34 bin dolar arasında değişen fiyat aralığıyla tüketicilere sunuldu. Aracın ön tasarımında geniş yatay panjur ızgarası ve LED gündüz far şeritleri öne çıkarken, Shooting Brake versiyonunda siyah çamurluk korumaları ve tavan rayları standart olarak yer aldı.

İç mekanda düz tabanlı direksiyon, geniş entegre ekranlı orta konsol ve ince hava çıkış ızgaraları bulunuyor. 2026 model yılıyla birlikte telefon uygulaması üzerinden uzaktan kontrol opsiyonu eklenirken, koltuk döşemelerinde yalnızca suni deri malzeme tercih edildi. Sedan versiyonunda direksiyon üzerindeki vites kulakçıkları çıkarıldı.

Boyutları da açıklanan modelin sedan versiyonu 4865 mm uzunluk, 1870 mm genişlik ve 1459 mm yükseklik ölçülerine sahip. Shooting Brake versiyonunda uzunluk 4869 mm’ye çıkarken, dingil mesafesi her iki versiyonda da 2841 mm olarak belirlendi.

Motor seçeneklerinde 2.0 litrelik turbo benzinli üniteler korunmaya devam ediyor. Yüksek güçlü versiyon 162 kW, düşük güçlü versiyon ise 137 kW maksimum güç üretiyor.

Volkswagen’in 2026 CC ailesi, tasarım güncellemeleri ve teknolojik donanım farklarıyla markanın üst segment sedan ve station wagon tercih eden kullanıcılarını hedefliyor.