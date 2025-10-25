Cumartesi, Ekim 25, 2025

Son Dakika

Apple, iPhone 20 ile Tasarımını 2027’de Tanıtmayı Planlıyor 22 dakika ago
Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? 56 dakika ago
İstanbul Merkezli 9 İlde Organize Suç Örgütlerine Operasyon Düzenlendi 2 saat ago
Motorine Cuma Gece Yarısından İtibaren Büyük Zam Geliyor 2 gün ago
EuroLeague Hakemi Uros Nikolic Tutuklandı 2 gün ago
39. Olağan CHP Kurultay Tarihi Netleşti 2 gün ago
Fatih Erbakan: “Asgari ücret 45 bin TL olmalı” 2 gün ago
Koç Holding, Balıkesir’deki Altın Madeni Ruhsatını Devretti 2 gün ago
Amazon İnsan İşçi Sayısını Azaltıyor, Robotlar Depolarda Göreve Başlayacak 2 gün ago
Galatasaray Kaç Şampiyonlar Ligi Maçına Daha Çıkacak? 2 gün ago

Apple, iPhone 20 ile Tasarımını 2027’de Tanıtmayı Planlıyor

Apple, 2027’de iPhone serisinin 20. yıldönümünde, çerçevesiz ekran ve tek parça cam tasarımıyla iPhone 20’yi tanıtmayı planlıyor.
Özge Tekeli
22 dakika önce
0 0
Apple, iPhone 20 ile Tasarımını 2027’de Tanıtmayı Planlıyor

Apple, 2027 yılında iPhone’un 20. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, seride önemli bir tasarım ve isim değişikliğine gitmeyi planlıyor. Gelen raporlara göre Apple 2027 modelini “iPhone 19” yerine doğrudan “iPhone 20” olarak tanıtacak.

Uzmanlar, bu adımın 2017’de serinin onuncu yılı için piyasaya sürülen iPhone X ile yapılan radikal tasarım değişikliğine benzer bir hamle olduğunu belirtiyor. iPhone 20’nin, çerçevesiz ekran ve eğimli hatlarıyla önden bakıldığında tek parça cam görünümü sunacağı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Apple’ın standart iPhone 18 modelini atlayabileceği ve Air, Pro ile birlikte uzun süredir beklenen iPhone Fold’u piyasaya sürebileceği de belirtiliyor. iPhone 20 serisinin standart modeli ve uygun fiyatlı iPhone 18e modelinin yılın ilk yarısında, iPhone 20 Pro, Air ve Fold 2 modellerinin ise sonbaharda tanıtılması öngörülüyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX