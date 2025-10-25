Apple, iPhone 20 ile Tasarımını 2027’de Tanıtmayı Planlıyor

Apple, 2027 yılında iPhone’un 20. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, seride önemli bir tasarım ve isim değişikliğine gitmeyi planlıyor. Gelen raporlara göre Apple 2027 modelini “iPhone 19” yerine doğrudan “iPhone 20” olarak tanıtacak.

Uzmanlar, bu adımın 2017’de serinin onuncu yılı için piyasaya sürülen iPhone X ile yapılan radikal tasarım değişikliğine benzer bir hamle olduğunu belirtiyor. iPhone 20’nin, çerçevesiz ekran ve eğimli hatlarıyla önden bakıldığında tek parça cam görünümü sunacağı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Apple’ın standart iPhone 18 modelini atlayabileceği ve Air, Pro ile birlikte uzun süredir beklenen iPhone Fold’u piyasaya sürebileceği de belirtiliyor. iPhone 20 serisinin standart modeli ve uygun fiyatlı iPhone 18e modelinin yılın ilk yarısında, iPhone 20 Pro, Air ve Fold 2 modellerinin ise sonbaharda tanıtılması öngörülüyor.