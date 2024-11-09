Apple, M4 işlemci ailesinin ilk kez yer aldığı 2024 model MacBook Pro 14’ü geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurmuştu. Yeni M4 Pro işlemciyle donatılan cihaz, önceki nesle göre dikkate değer bir performans artışı elde etti.

Bu gelişim sayesinde MacBook Pro 14, çoklu çekirdek ve tekli çekirdek performansında Apple’ın liderliğini sürdürürken ciddi bir performans artışıyla da dikkat çekiyor. Özellikle grafik işlem biriminde %30’a varan bir hızlanma sağlanmış durumda. Performanstaki bu artış, aynı zamanda güç tüketiminde yapılan optimizasyonlarla destekleniyor. Böylece cihaz daha yüksek performans sağlarken önceki modellere kıyasla daha verimli bir kullanım sunuyor.

Mat Ekran Seçeneği ve Geliştirilmiş Görüntü Kalitesi Dikkat Çekiyor

Apple, yeni MacBook Pro 14 ile birlikte kullanıcılarına ilk kez mat ekran seçeneği sunuyor. Aydınlık ortamlarda kullanım kolaylığı sağlayan bu ekran, görüntü kalitesinden ödün vermeden daha konforlu bir deneyim sağlıyor. Mini LED panel kullanılan ekranda HDR’nin yanı sıra SDR parlaklığı ile ortam ışığını 1.000 nit seviyesine kadar yükseltiyor.

Yeni modelde dikkat çeken bir diğer yenilik ise Thunderbolt 5 bağlantı noktalarının eklenmesi. Bu gelişme, cihazın daha yüksek veri transferi yapmasını sağlıyor. Ayrıca, önceki modellerde 2 MP olan web kamerası bu modelde 12 MP’e yükseltilmiş durumda. Kullanıcılar bu gelişmiş kamerayla daha net görüntülü görüşmeler yapabiliyor.

MacBook Pro 14’te Sıcaklık Problemi Yaşanabilir!

MacBook Pro 14’ün günlük kullanımda sessiz çalıştığı gözlemlense de yüksek yük altındayken özellikle klavye bölgesinde belirgin bir sıcaklık yaşanması ilk incelemelerde dikkat çekti. Pek çok kullanıcı da bu durumdan şikayet ediyor. Yeni M4 Pro işlemcinin artan gücü, bazı kullanıcılar için bu sıcaklığı rahatsız edici hale getirebilir. Bugüne kadar yapılan Apple MacBook Pro 14 incelemelerinde bu detaylar öne çıkarılmış durumda.

Apple MacBook Pro 14 Teknik Özellikler

Yeni MacBook Pro 14, 14.20 inç boyutunda ve 3024 x 1964 çözünürlükte bir Mini LED ekranla geliyor. Cihazda maksimum 48 GB RAM ve 2 TB SSD depolama alanı kullanılabiliyor. Standart M4 Pro işlemcili model 1.999 dolardan satışa sunulurken, daha yüksek konfigürasyonlu test modelinin fiyatı yaklaşık 3.350 dolar seviyesinde. Türkiye’de yeni modellerin satış fiyatları ise 74 bin 999 TL’den başlıyor.