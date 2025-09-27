Avrupa’da 2025 Yılında En Çok Otomobil Satışı Gerçekleşen Ülkeler Açıklandı

EBS Danışmanlık tarafından Avrupa genelinde gerçekleştirilen otomobil satış araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini kapsayan bölgede toplam otomobil satışı 8 milyon 691 bin 840 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu rakam yüzde 0,37 oranında artış gösterdi.

Araştırmada Litvanya, yüzde 40,83’lük pazar payıyla en yüksek büyüme kaydeden ülke olurken, Estonya yüzde 39,84’lük düşüşle satışların en çok azaldığı ülke olarak öne çıktı.

Türkiye, hem yıllık hem de aylık satış verilerinde üst sıralarda yer aldı. 2025 yılı toplamında Türkiye’de 654 bin 413 otomobil satıldı ve ülke Avrupa’da 6. sırada yer aldı. Aylık bazda ise 82 bin 215 araç satışıyla Türkiye, Avrupa sıralamasında 4. sırada bulunuyor.

2025 yılı Avrupa genelinde en çok otomobil satışı yapılan ülkeler ve satış adetleri şu şekilde:

Almanya: 1.874.820

Birleşik Krallık: 1.265.281

Fransa: 1.046.460

İtalya: 1.041.120

İspanya: 769.452

Türkiye: 654.413

Polonya: 378.054

Belçika: 292.349

Hollanda: 237.909

Avusturya: 189.370

Ağustos 2025 verilerine göre ise en çok otomobil satışı yapılan ülkeler:

Almanya: 207.229

Fransa: 87.849

Birleşik Krallık: 82.908

Türkiye: 82.215

İtalya: 67.322

İspanya: 61.315

Polonya: 42.479

Hollanda: 26.663

Belçika: 26.220

Avusturya: 21.452