Capcom’un Bilim Kurgu Oyunu PRAGMATA 2026’da Geliyor

Capcom’un uzun süredir geliştirme aşamasında olan bilim kurgu temalı oyunu PRAGMATA, yeni nesil konsollar ve PC platformu için 2026 yılında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak yıllar önce duyurulan yapım, Ay yüzeyinde geçen etkileyici atmosferi ve derin hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekecek.

Oyunun merkezinde, Ay’daki bir araştırma üssünde mahsur kalan astronot Hugh ve android yoldaşı Diana yer alıyor. İkili, üssü kontrol altına alan yapay zekâ tehdidine karşı mücadele ederek Dünya’ya dönüş yolunu arayacak. PRAGMATA, insan ile yapay zekâ arasındaki ilişkiyi merkeze alan duygusal bir hikâye sunarken, oyuncuları hayatta kalma mücadelesinin içine çekmeyi hedefliyor.

PRAGMATA, üçüncü şahıs kamera açısından oynanan aksiyon-macera türünde bir yapım olarak öne çıkıyor. Oyuncular, Hugh’un gelişmiş silahlarını ve itici motorlarını kullanarak düşman robotlara karşı savaşacak. Diana ise hackleme kabiliyetleri sayesinde çevresel bulmacaların çözümünde ve düşman sistemlerinin devre dışı bırakılmasında kilit rol üstlenecek. Bu ikili oyun yapısı hem aksiyon hem de strateji odaklı bir deneyim sunacak.

Çıkış Tarihi ve Platformlar

Capcom, geliştirme sürecine ek zaman tanımak amacıyla oyunun çıkışını birkaç kez erteledi. Şirketin son açıklamasına göre PRAGMATA 2026 yılında piyasaya sürülecek. Oyun; PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında erişilebilir olacak.

Fiyat ve Sistem Gereksinimleri

Capcom, oyunun satış fiyatını henüz açıklamadı. Günümüz AAA oyun piyasasında standart fiyatın 69,99 dolar seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, PRAGMATA’nın da benzer bir fiyat etiketiyle çıkış yapması bekleniyor.

Resmî sistem gereksinimleri ise henüz paylaşılmadı; ancak oyunun ışın izleme (Ray Tracing) gibi gelişmiş grafik teknolojilerini desteklemesi nedeniyle yüksek donanım gerektireceği öngörülüyor.