Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı

Finans sektörünün öncü kurumlarından Citi, dünya genelindeki 80 ofisinde görev yapan 175 bin çalışanına yapay zeka (YZ) eğitimini zorunlu hale getirdi. Banka tarafından paylaşılan bilgilere göre eğitim programı sayesinde çalışanların iş süreçlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Şirket içi notta, yapay zekâ kullanımı ile saatler süren işlemlerin dakikalar içinde tamamlanabileceğine dikkat çekildi. Eğitim, çalışanların mevcut bilgi seviyelerine göre 10 ila 30 dakika arasında değişen sürelerde tamamlanabiliyor. Citi, geçen yıl boyunca iç sistemlerinde toplam 6,5 milyon yapay zekâ komutunun kullanıldığını açıkladı.

Bankanın yetkililerinden Tim Ryan, tüm çalışanların etkili YZ kullanıcıları haline gelmesinin önemine değindi. Eğitim, “Prompting Like a Pro” başlığı altında sunuluyor ve çalışanların YZ komutlarını doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilmesini amaçlıyor.

Finans sektöründe yapay zekâ yatırımları hızla artıyor. JPMorgan kısa süre önce, 30 saniye içinde yatırım sunumu hazırlayabilen bir YZ sistemini hizmete aldı. Wells Fargo ise ekiplerini Stanford Üniversitesi’nin yapay zekâ eğitim programına yönlendirerek personelin yetkinliğini artırmayı planlıyor.