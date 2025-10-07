Salı, Ekim 7, 2025

Son Dakika

Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı 13 dakika ago
Kış Lastiği Süresi Uzadı: 2025’te Uygulama Ne Zaman Başlayacak? 39 dakika ago
Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları 1 saat ago
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı 1 saat ago
İmamoğlu’ndan Üniversitelilere 20 Bin TL Destek Müjdesi 2 saat ago
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek 3 saat ago
CHP’nin İstanbul Mitingi Tarihi ve Yeri Belli Oldu 3 saat ago
YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 19 saat ago
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz 19 saat ago
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı 19 saat ago

Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı

Dünyanın önde gelen bankalarından Citi, iş süreçlerini hızlandırmak ve çalışanlarını etkili YZ kullanıcıları haline getirmek için 175 bin personeline zorunlu yapay zekâ eğitimi başlattı.
Özge Tekeli
13 dakika önce
0 0
Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı

Finans sektörünün öncü kurumlarından Citi, dünya genelindeki 80 ofisinde görev yapan 175 bin çalışanına yapay zeka (YZ) eğitimini zorunlu hale getirdi. Banka tarafından paylaşılan bilgilere göre eğitim programı sayesinde çalışanların iş süreçlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Şirket içi notta, yapay zekâ kullanımı ile saatler süren işlemlerin dakikalar içinde tamamlanabileceğine dikkat çekildi. Eğitim, çalışanların mevcut bilgi seviyelerine göre 10 ila 30 dakika arasında değişen sürelerde tamamlanabiliyor. Citi, geçen yıl boyunca iç sistemlerinde toplam 6,5 milyon yapay zekâ komutunun kullanıldığını açıkladı.

Bankanın yetkililerinden Tim Ryan, tüm çalışanların etkili YZ kullanıcıları haline gelmesinin önemine değindi. Eğitim, “Prompting Like a Pro” başlığı altında sunuluyor ve çalışanların YZ komutlarını doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilmesini amaçlıyor.

Finans sektöründe yapay zekâ yatırımları hızla artıyor. JPMorgan kısa süre önce, 30 saniye içinde yatırım sunumu hazırlayabilen bir YZ sistemini hizmete aldı. Wells Fargo ise ekiplerini Stanford Üniversitesi’nin yapay zekâ eğitim programına yönlendirerek personelin yetkinliğini artırmayı planlıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX