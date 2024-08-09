Geçtiğimiz günlerde Roblox adlı oyuna getirilen erişim engeli sonrasında sırada hangi oyunların ya da platformların yer alacağı merak edilmeye başlandı. Dün gün boyunca gündemde yer alan TikTok erişim engeli iddialarının ardından bugünün gündeminde ise Brawl Stars yer aldı. Çocukların ve yetişkinlerin severek oynadığı ve oyun içi etkileşimin yer aldığı Brawl Stars için kapanacak mı iddiaları gündeme geldi. Wattpad, Instagram ve Roblox’un ardından Brawl Stars kapatılacak mı? 9 Ağustos Brawl Stars yasak kararı geldi mi?

9 Ağustos Brawl Stars Kapatılacak mı?

Brawl Stars’ın kapatılıp kapatılmayacağı bilinmiyor. Ancak Brawl Stars için şu ana kadar kapatma kararı alınmadı. 15 Haziran 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de de oynanmaya başlanan Brawl Stars hem oyun içi alışverişi hem de oyuncular arasındaki etkileşimi ile dikkat çekiyordu. Roblox oyunun kapatılması sonrasında ise Brawl Stars’a yönelik çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı.

Şu ana kadar Brawl Stars için resmi bir açıklama gelmedi. Brawl Stars oyununa dair gelişme olduğunda bilgilendirme yapacağız.