Türk Vatandaşlarına Karadağ Seyahatlerinde Vize Zorunluluğu Başladı 24 dakika ago
Melissa Karayipler’i Vurdu: Onlarca Ölü, Binlerce Ev Kullanılamaz Hale Geldi 1 saat ago
OpenAI, 1 Trilyon Dolarlık Değerlemeyle Tarihin En Büyük Halka Arzına Hazırlanıyor 1 saat ago
Pizza Hut, 68 Restoranını Kapatıyor 2 saat ago
Kayseri Polisinden Küçük Eymen’e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması 3 saat ago
Kenan Yıldız’ın Katkısıyla Juventus Uzun Aradan Sonra Galip Geldi 3 saat ago
Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Kapıda 4 saat ago
Türkiye 5G’ye Hazırlanıyor: Telefonunuz 5G’yi Destekliyor Mu? 19 saat ago
Ünlülerin Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı 19 saat ago
Microsoft, 15 Bin Çalışanı İşten Çıkarırken CEO’nun Ücreti Yükseldi 20 saat ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un Limuzin Versiyonu ile Törene Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankı teslimat törenine Togg’un yalnızca özel kullanım için üretilen 9 koltuklu limuzin versiyonuyla katıldı.
Özge Tekeli
20 saat önce
0 0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un Limuzin Versiyonu ile Törene Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankı teslimat törenine yerli elektrikli otomobil Togg T10X’in özel olarak üretilen limuzin versiyonu ile katıldı. Tören kapsamında ilk kez görüntülenen model, Togg’un standart T10X serisine kıyasla uzatılmış gövde yapısı ve özel donanımıyla dikkat çekti.

Togg’un Bursa Gemlik’teki üretim tesisinde geliştirilen bu özel versiyonun seri üretime girmeyeceği, yalnızca fabrika misafir turlarında kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kullanımına özel olarak hazırlanan araçta, kaput üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.

Beyaz renkli Togg limuzin, 9 kişilik oturma düzenine sahip iç hacmiyle öne çıkıyor. Dış tasarımda yan aynalar ve ön tamponda turkuaz renk detayları yer alırken, aracın tavanında geniş panoramik cam alan kullanıldı. Elektrikli altyapısını koruyan model, Togg’un yüzde 100 elektrikli motor teknolojisini taşıyor.

