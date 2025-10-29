Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un Limuzin Versiyonu ile Törene Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankı teslimat törenine yerli elektrikli otomobil Togg T10X’in özel olarak üretilen limuzin versiyonu ile katıldı. Tören kapsamında ilk kez görüntülenen model, Togg’un standart T10X serisine kıyasla uzatılmış gövde yapısı ve özel donanımıyla dikkat çekti.

Togg’un Bursa Gemlik’teki üretim tesisinde geliştirilen bu özel versiyonun seri üretime girmeyeceği, yalnızca fabrika misafir turlarında kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kullanımına özel olarak hazırlanan araçta, kaput üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.

Beyaz renkli Togg limuzin, 9 kişilik oturma düzenine sahip iç hacmiyle öne çıkıyor. Dış tasarımda yan aynalar ve ön tamponda turkuaz renk detayları yer alırken, aracın tavanında geniş panoramik cam alan kullanıldı. Elektrikli altyapısını koruyan model, Togg’un yüzde 100 elektrikli motor teknolojisini taşıyor.