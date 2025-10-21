Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Platform, kullanıcılarına bu hafta “Fear the Spotlight” adlı oyunu ücretsiz olarak sunacak. Oyun, 21 Ekim’den 28 Ekim’e kadar Epic Games kütüphanesine eklenebilecek.

“Fear the Spotlight”, retro tarzda bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu olarak öne çıkıyor.

Oyunda, Vivian ve Amy isimli iki lise öğrencisinin, gizlice girdikleri okulda gerçekleşen ve kontrolden çıkan bir ruh çağırma seansını konu alıyor. Oyun, oyunculara keşif ve bulmaca çözme mekanikleri de sunuyor.

Epic Games Store, daha önce de benzer şekilde Amnesia: The Bunker ve Samorost 3 gibi oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunmuştu.