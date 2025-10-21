Salı, Ekim 21, 2025

Son Dakika

Türkiye Trafiğinde 33 Milyon Araç Var: En Fazla Tercih Edilen Marka ve Renk Belli Oldu 12 dakika ago
Wilfried Singo Sahalara Ne Zaman Dönecek? Galatasaray’dan Resmi Açıklama 37 dakika ago
Ahmet Minguzzi Davasında Karar:2 Sanık Tahliye Edildi 56 dakika ago
Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu 1 saat ago
Aşk ve Gözyaşı’nda Senarist Krizi: Yeni Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak 2 saat ago
Jakob Kehlet, Fenerbahçe Stuttgart Maçında Düdük Çalacak 3 saat ago
Şampiyonlar Ligi’nde 3. Hafta Başlıyor: İşte, Maç Takvimi 3 saat ago
İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki Geleceği Netleşti: Beşiktaş Transferi Masada 4 saat ago
Ecogreen Enerji Halka Arzında Talep Toplama Tarihi 22 Ekim 4 saat ago
Sigara Fiyatlarına Zam: En Ucuz Sigara 87 TL Oldu 5 saat ago

Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Her hafta yeni bir ücretsiz oyun sunan Epic Games, bu haftaki oyununu duyurdu. İşte, Epic Games'in kütüphanesine eklenen o oyun...
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Platform, kullanıcılarına bu hafta “Fear the Spotlight” adlı oyunu ücretsiz olarak sunacak. Oyun, 21 Ekim’den 28 Ekim’e kadar Epic Games kütüphanesine eklenebilecek.

“Fear the Spotlight”, retro tarzda bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu olarak öne çıkıyor.

Oyunda, Vivian ve Amy isimli iki lise öğrencisinin, gizlice girdikleri okulda gerçekleşen ve kontrolden çıkan bir ruh çağırma seansını konu alıyor. Oyun, oyunculara keşif ve bulmaca çözme mekanikleri de sunuyor.

Epic Games Store, daha önce de benzer şekilde Amnesia: The Bunker ve Samorost 3 gibi oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunmuştu.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX