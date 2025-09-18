Eylül 2025’te Dünyanın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu

2025 yılının ikinci çeyreğine ait küresel akıllı telefon satış verileri yayımlandı. Rapora göre Apple’ın iPhone 16 serisi, satış rakamlarıyla listenin zirvesinde yer almayı sürdürdü.

iPhone 16 Pro modelleri, dünya genelinde en çok tercih edilen cihazlar arasında ilk üç sırada kendine yer bulurken iPhone 16e modeli ise özellikle ABD ve Japonya pazarındaki satışlarıyla dikkat çekti. Bununla birlikte, iPhone 16 Plus modeli, listenin ilk 10’unda yer alamadı. iPhone 15 serisi ise bir önceki çeyreğe kıyasla gerileyerek 4. sıradan 10. sıraya indi.

Samsung tarafında ise orta segment modeller öne çıktı. Galaxy A16 5G ve Galaxy A06 4G modelleri, uygun fiyatları ve geniş kullanıcı kitlesiyle satış listesinin üst sıralarında yer aldı. Üst seviye Galaxy S25 Ultra modeli, önceki çeyreğe kıyasla bir sıra gerileyerek 8. sırada yer buldu.

Xiaomi cephesinde ise yalnızca Redmi 14C 4G modeli listeye girmeyi başardı ve özellikle Latin Amerika ile Orta Doğu-Afrika bölgelerinde satışlarını sürdürdü.