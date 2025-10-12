Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 24 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 1 saat ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

Ferrari Hisselerinde Sert Düşüş: 9 Yılın En Büyük Kaybı

Ferrari, gelir tahminleri ve revize edilen elektrikli araç hedefleri sonrası hisselerinde 9 yılın en sert düşüşünü yaşadı.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
Ferrari Hisselerinde Sert Düşüş: 9 Yılın En Büyük Kaybı

Lüks otomobil üreticisi Ferrari, yatırımcı beklentilerini karşılayamayan temkinli gelir tahminleri ve revize edilen elektrikli araç hedefleri sonrası hisselerinde sert düşüş yaşadı. Milano Borsası’nda Ferrari hisseleri gün içinde yüzde 14’e kadar gerileyerek 2016’dan bu yana en büyük günlük kaybını kaydetti.

Şirket, Maranello’da düzenlenen sermaye piyasaları gününde 2030 yılı stratejik planını açıkladı. Buna göre 2025 yılı net gelir beklentisi 7,1 milyar euroya yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK’ü ise 2,72 milyar euro veya üzerine çıkması öngörülüyor.

2030 hedefleri ise daha sınırlı bir büyüme gösteriyor. Ferrari’nin bu dönemde net gelirinin 9 milyar euro, düzeltilmiş FAVÖK’ünün ise 3,6 milyar euro veya üzerinde olması bekleniyor. RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, bu tahminlerin yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olduğunu ve şirketin önceki yüzde 10’luk büyüme hedeflerinin altında kaldığını belirtti.

Aynı etkinlikte Ferrari, elektrikli araç stratejisinde de revizyona gitti. 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan ilk tamamen elektrikli modeli Elettrica’nın üretim hazırlıkları sürerken, 2030 itibarıyla ürün gamının yalnızca yüzde 20’sinin tamamen elektrikli olacağı duyuruldu. Bu oran, şirketin 2022’de açıkladığı yüzde 40’lık hedefin yarısına karşılık geliyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX