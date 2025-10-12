Ferrari Hisselerinde Sert Düşüş: 9 Yılın En Büyük Kaybı

Lüks otomobil üreticisi Ferrari, yatırımcı beklentilerini karşılayamayan temkinli gelir tahminleri ve revize edilen elektrikli araç hedefleri sonrası hisselerinde sert düşüş yaşadı. Milano Borsası’nda Ferrari hisseleri gün içinde yüzde 14’e kadar gerileyerek 2016’dan bu yana en büyük günlük kaybını kaydetti.

Şirket, Maranello’da düzenlenen sermaye piyasaları gününde 2030 yılı stratejik planını açıkladı. Buna göre 2025 yılı net gelir beklentisi 7,1 milyar euroya yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK’ü ise 2,72 milyar euro veya üzerine çıkması öngörülüyor.

2030 hedefleri ise daha sınırlı bir büyüme gösteriyor. Ferrari’nin bu dönemde net gelirinin 9 milyar euro, düzeltilmiş FAVÖK’ünün ise 3,6 milyar euro veya üzerinde olması bekleniyor. RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, bu tahminlerin yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olduğunu ve şirketin önceki yüzde 10’luk büyüme hedeflerinin altında kaldığını belirtti.

Aynı etkinlikte Ferrari, elektrikli araç stratejisinde de revizyona gitti. 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan ilk tamamen elektrikli modeli Elettrica’nın üretim hazırlıkları sürerken, 2030 itibarıyla ürün gamının yalnızca yüzde 20’sinin tamamen elektrikli olacağı duyuruldu. Bu oran, şirketin 2022’de açıkladığı yüzde 40’lık hedefin yarısına karşılık geliyor.