FIFA Serisi Sona Erdi: EA, FIFA 23 Sunucularını Kalıcı Olarak Kapatttı

EA, 30 Ekim 2025 itibarıyla FIFA 23’ün çevrim içi sunucularını kapatarak 30 yıllık FIFA serisinin çevrim içi dönemine resmen son verdi.
Özge Tekeli
5 saat önce
Electronic Arts (EA), futbol oyunları tarihine damga vuran FIFA serisinin çevrim içi dönemini resmen sona erdirdi. Şirket, 30 Ekim 2025 itibarıyla FIFA 23’ün çevrim içi sunucularını kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Alınan kararla birlikte FIFA 23’te yer alan Ultimate Team, Online Seasons ve Co-op Seasons gibi tüm çevrim içi modlar artık erişime kapandı. Oyuncular bundan sonra yalnızca çevrim dışı modlar üzerinden oyunu oynayabilecek.

EA ile FIFA arasındaki yaklaşık 30 yıllık lisans iş birliği, 2022 yılında sona ermişti. Bu sürecin ardından şirket, futbol oyunlarını EA Sports FC markası altında sürdürme kararı almış ve FIFA markalı yapımlara olan desteğini kademeli biçimde sonlandırmıştı.

