Google, Yapay Zekâ Yatırımları İçin 100’den Fazla Çalışanı İşten Çıkardı

Teknoloji devi Google, yeniden yapılanma sürecinde tasarım ve kullanıcı araştırma ekiplerinde 100’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. İşten çıkarmaların, şirketin yapay zekâ projelerine daha fazla kaynak ayırma planının parçası olduğu bildirildi.

En çok etkilenen birimler arasında “nicel kullanıcı deneyimi araştırması” ve “platform-hizmet deneyimi” grupları yer aldı. ABD merkezli çalışanların ağırlıklı olduğu bu ekiplerde ciddi küçülme yaşandı. Bazı bulut tasarım gruplarında iş gücü neredeyse yarıya indi.

Google, işten çıkarılan personele aralık ayına kadar farklı pozisyonlara başvurma hakkı tanıdı. Ancak süre sınırlı olduğu için çalışanlarda belirsizlik endişesi devam ediyor.

Şirketin odağını Gemini modeli ve arama tarafındaki AI Overviews gibi projelere çevirdiği, eylül ayında da bu alanlarda 200’den fazla yüklenicinin işten çıkarıldığı biliniyor. Reuters verilerine göre Google, bu yılın başında bulut bölümünde de benzer kesintiler yapmıştı.

Yönetim ayrıca karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla orta kademe yöneticilerin üçte birinden fazlasını görevden aldı. İnsan kaynakları, finans, donanım ve pazarlama gibi bölümlerde gönüllü ayrılma paketleri devreye sokuldu.

Aralık 2024 itibarıyla 183 binden fazla çalışanı bulunan Google, küçülmelere rağmen hâlâ sektörün en büyük işverenlerinden biri konumunda.