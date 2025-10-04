Cumartesi, Ekim 4, 2025

Son Dakika

Çiftçilere 349 Milyon TL’lik Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı 30 dakika ago
Google, Yapay Zekâ Yatırımları İçin 100’den Fazla Çalışanı İşten Çıkardı 47 dakika ago
Osimhen Derbide Forma Giyebilecek: Galatasaray – Beşiktaş Maçı Öncesi Kadro Durumu 1 saat ago
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Büyük Kayıp: Enflasyon Maaşları Nasıl Eritti? 2 saat ago
Galatasaray–Beşiktaş Derbisinde VAR Hakemi Belli Oldu 3 saat ago
UEFA, Hayri Çavuşoğlu’nu Kadınlar Avrupa Kupası Maçında Göreve Atadı 4 saat ago
Robbie Williams’ın İstanbul Konseri İptal Edildi 4 saat ago
Türkiye Bulgaristan Maçı Sofya’da! İşte Milli Takımın Aday Kadrosu 5 saat ago
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Muhtemel 11’ler Açıklandı 6 saat ago
Beşiktaş’ta Abraham Krizi: Galatasaray Derbisinde Forma Giyebilecek mi? 6 saat ago

Google, Yapay Zekâ Yatırımları İçin 100’den Fazla Çalışanı İşten Çıkardı

Google, yapay zekâ projelerine daha fazla kaynak sağlamak amacıyla tasarım ve kullanıcı deneyimi ekiplerinde 100’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdı; şirket yeniden yapılanma sürecinde odak noktasını tamamen AI teknolojilerine kaydıracak.
Özge Tekeli
47 dakika önce
0 0
Google, Yapay Zekâ Yatırımları İçin 100’den Fazla Çalışanı İşten Çıkardı

Teknoloji devi Google, yeniden yapılanma sürecinde tasarım ve kullanıcı araştırma ekiplerinde 100’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. İşten çıkarmaların, şirketin yapay zekâ projelerine daha fazla kaynak ayırma planının parçası olduğu bildirildi.

En çok etkilenen birimler arasında “nicel kullanıcı deneyimi araştırması” ve “platform-hizmet deneyimi” grupları yer aldı. ABD merkezli çalışanların ağırlıklı olduğu bu ekiplerde ciddi küçülme yaşandı. Bazı bulut tasarım gruplarında iş gücü neredeyse yarıya indi.

Google, işten çıkarılan personele aralık ayına kadar farklı pozisyonlara başvurma hakkı tanıdı. Ancak süre sınırlı olduğu için çalışanlarda belirsizlik endişesi devam ediyor.

Şirketin odağını Gemini modeli ve arama tarafındaki AI Overviews gibi projelere çevirdiği, eylül ayında da bu alanlarda 200’den fazla yüklenicinin işten çıkarıldığı biliniyor. Reuters verilerine göre Google, bu yılın başında bulut bölümünde de benzer kesintiler yapmıştı.

Yönetim ayrıca karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla orta kademe yöneticilerin üçte birinden fazlasını görevden aldı. İnsan kaynakları, finans, donanım ve pazarlama gibi bölümlerde gönüllü ayrılma paketleri devreye sokuldu.

Aralık 2024 itibarıyla 183 binden fazla çalışanı bulunan Google, küçülmelere rağmen hâlâ sektörün en büyük işverenlerinden biri konumunda.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX