Instagram’a getirilen engel devam ediyor. Milyonlarca kişinin VPN uygulamalarıyla tanışmasına neden olan engel kararı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. X gibi pek çok farklı platformda Instagram’ın açılmasına yönelik çağrılar TT olmaya devam ederken astrologların tahminlerine gözler çevrildi.

Instagram Bu Akşam Açılır mı?

Instagram’ın kapanması sonrasında konuyla ilgili bir değerlendirme de astrologlardan gelmişti. Astrologların tahminlerinde ise 8-9 Ağustos tarihleri yer almıştı. Bu nedenle bugün Instagram’ın açılacağı yönünde genel bir algı oluştu. Ancak 16.30 itibariyle Instagram engeli devam ediyor. Beklentiler ise bu akşam açılacağı yönünde. Instagram mobil uygulaması ve instagram.com adresinin ne zaman açılacağı konusunda Türkiye’de önemli bir gelişme yaşanmadı. Bu nedenle Instagram’ın bu akşam açılıp açılmayacağına yönelik hiçbir işaret ve gelişme yok.

Instagram 2 Ağustos’tan Beri Kapalı

Instagram için engel kararı 2 Ağustos’ta alınmıştı. 2 Ağustos itibariyle erişime engellenen Instagram’da milyonlarca liralık zarar oluştuğu gibi influencer ve markalar ciddi bir kullanıcı kitlesinden de uzak kalmak durumunda kaldı. Wattpad gibi engellenen pek çok platform için herhangi bir izin çıkmadı. Bu nedenle Instagram için de görüşmelere rağmen herhangi bir sonucun çıkmaması engelin uzun süreceğine işaret ediyor.