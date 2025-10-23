Instagram, Gençlere Özel Olan Kişileştirilebilir Simgeleri Tanıttı

Instagram, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik yeni bir adım attı. Popüler platform, uygulama simgesini farklı temalarla değiştirme olanağı sunan bir özellik duyurdu. Ancak özellik, yalnızca genç hesap sahiplerine erişim sağlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar geleneksel Instagram logosunu neon, şeffaf cam, ateş, çiçekler ve yeşil slime gibi altı farklı tasarımla değiştirebilecek. Özelliğe erişim, uygulamanın ana ekranında üstte yer alan Instagram logosuna dokunarak mümkün oluyor.

Yeni uygulama güncellemesi duyurulduktan sonra yetişkin kullanıcılar arasında tepkiler ortaya çıktı. Ana ekran simgesini kişiselleştirme talebinin tüm kullanıcılar için geçerli olmasını isteyen yetişkinler, yaş sınırlamasının adil olmadığını belirtti. Bazı kullanıcılar, benzer bir özelliğin ücretli Snapchat+ aboneliğinde sunulduğunu hatırlatarak, Instagram’ı bu platformla kıyasladı.

Instagram yetkilileri, kişiselleştirme özelliğinin öncelikli olarak genç kullanıcıların deneyimini geliştirmeyi hedeflediğini ve ileri yaş grubuna veya ücretli abonelere genişletme planının olmadığını bildirdi.