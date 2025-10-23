Perşembe, Ekim 23, 2025

Son Dakika

Neşe Aksoy, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti 14 dakika ago
Ercüment Akdeniz 243 Gün Sonra Tahliye Edildi 26 dakika ago
Survivor Kadrosundaki İkinci İsim Keremcem Oldu 36 dakika ago
Instagram, Gençlere Özel Olan Kişileştirilebilir Simgeleri Tanıttı 57 dakika ago
28 Ekim’de Bankalar Yarım Gün Hizmet Verecek 1 saat ago
Juventus Karşısında Galibiyet Alan Real Madrid’de Maçın Adamı Arda Güler Seçildi 2 saat ago
Piyasaların Gözü Merkez Bankası’nda: Faiz Kararı Bugün Açıklanıyor 2 saat ago
Son Feci Bisiklet Grubunun Dağıldığı İddia Edildi 3 saat ago
CHP’nin Yeni Miting Adresi Eskişehir: Tarih ve Saat Belli Oldu 3 saat ago
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten İsrail’e Ortak Tepki 4 saat ago

Instagram, Gençlere Özel Olan Kişileştirilebilir Simgeleri Tanıttı

Instagram, uygulama simgesini farklı temalarla kişiselleştirme özelliğini sadece genç kullanıcılarına sundu; yetişkinler ise yaş sınırlamasına tepki gösterdi.
Özge Tekeli
57 dakika önce
0 0
Instagram, Gençlere Özel Olan Kişileştirilebilir Simgeleri Tanıttı

Instagram, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik yeni bir adım attı. Popüler platform, uygulama simgesini farklı temalarla değiştirme olanağı sunan bir özellik duyurdu. Ancak özellik, yalnızca genç hesap sahiplerine erişim sağlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar geleneksel Instagram logosunu neon, şeffaf cam, ateş, çiçekler ve yeşil slime gibi altı farklı tasarımla değiştirebilecek. Özelliğe erişim, uygulamanın ana ekranında üstte yer alan Instagram logosuna dokunarak mümkün oluyor.

Yeni uygulama güncellemesi duyurulduktan sonra yetişkin kullanıcılar arasında tepkiler ortaya çıktı. Ana ekran simgesini kişiselleştirme talebinin tüm kullanıcılar için geçerli olmasını isteyen yetişkinler, yaş sınırlamasının adil olmadığını belirtti. Bazı kullanıcılar, benzer bir özelliğin ücretli Snapchat+ aboneliğinde sunulduğunu hatırlatarak, Instagram’ı bu platformla kıyasladı.

Instagram yetkilileri, kişiselleştirme özelliğinin öncelikli olarak genç kullanıcıların deneyimini geliştirmeyi hedeflediğini ve ileri yaş grubuna veya ücretli abonelere genişletme planının olmadığını bildirdi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX