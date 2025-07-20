iOS 26’ya Sekiz Yeni Emoji Geliyor: İşte iPhone’a Eklenecek Semboller

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 26, iPhone kullanıcılarına sekiz farklı emoji kazandıracak. Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylanan bu semboller, Apple’ın kendi tasarım anlayışıyla yorumlanarak cihazlara entegre edilecek.

Dijital iletişimi daha renkli hale getirecek yeni emojiler arasında Elma Çekirdeği, Bale Dansçıları, Çarpık Yüz, Savaş Bulutu, Tüylü Yaratık, Katil Balina, Trombon ve Hazine Sandığı yer alıyor. Özellikle mesajlaşma ve sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla kullanılacağı öngörülen bu simgelerin, kullanıcıların anlatım çeşitliliğini artırması bekleniyor.

Her yıl 17 Temmuz’da kutlanan Dünya Emoji Günü kapsamında açıklanan yeni emoji setleri, Unicode Konsorsiyumu tarafından belirleniyor. Teknoloji şirketlerinden gelen önerileri değerlendiren konsorsiyum, onayladığı emojileri platformların kullanımına sunuyor. Apple ise bu sembolleri kendi kullanıcı arayüzü tasarımına uygun şekilde yeniden hazırlıyor.

Yeni emojilerin, iOS 26’nın ilk sürümünde değil, güncelleme sonrası ara yazılım versiyonlarında kullanıcılara ulaştırılması planlanıyor.