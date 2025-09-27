iPhone 17 Pro, MLB Maçında Canlı Yayın Kamerası Olarak Test Edilecek

Apple, iPhone 17 Pro’yu profesyonel yayıncılıkta test etmeye hazırlanıyor. İlk uygulama, Apple TV+ üzerinden canlı olarak yayınlanacak Boston Red Sox – Detroit Tigers karşılaşmasında gerçekleşecek.

Fenway Park’ta stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek dört iPhone 17 Pro, geleneksel kameraların sağlayamadığı açılardan görüntü alacak. Canlı yayın sırasında bu görüntüler, “iPhone görüntüsü” etiketiyle izleyicilere sunulacak ve ana yayın kameralarıyla eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Apple, bu girişimle mobil cihazların canlı yayınlarda kullanılabilirliğini göstermek ve “Shot on iPhone” yaklaşımını canlı yayın dünyasına taşımak istiyor. iPhone 17 Pro’nun maç sırasında sağlayacağı görüntüler, mobil cihazların profesyonel yayıncılıktaki potansiyelinin anlaşılmasına yardımcı olacak.