iPhone 17 Pro, MLB Maçında Canlı Yayın Kamerası Olarak Test Edilecek 8 dakika ago
Çiftçilere 48 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı 29 dakika ago
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye Geri Dönüyor 53 dakika ago
Muğla Açıklarında JİHA Destekli Operasyon: 210 Kg Skunk Ele Geçirildi 2 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Belli Oldu 2 saat ago
Avrupa Elektrikli Araç Pazarında Çinli Markalar Tesla’yı Geride Bıraktı 17 saat ago
The Witcher 4. Sezon Tanıtımı Yayınlandı 18 saat ago
93 Bin Dekarlık Tarım Arazisini Sulayacak Dev Projenin İnşaatı Başlıyor 18 saat ago
Ticaret Bakanlığı İki Temizlik Ürününü Piyasadan Toplattı 18 saat ago
Enpara Hesaplarına Gece Boyunca Erişim Sağlanamayacak 19 saat ago

Apple, iPhone 17 Pro’yu profesyonel canlı yayınlarda test ediyor; MLB maçında farklı açılardan çekim yapacak cihaz, izleyicilere yepyeni bir yayın deneyimi sunacak.
Apple, iPhone 17 Pro’yu profesyonel yayıncılıkta test etmeye hazırlanıyor. İlk uygulama, Apple TV+ üzerinden canlı olarak yayınlanacak Boston Red Sox – Detroit Tigers karşılaşmasında gerçekleşecek.

Fenway Park’ta stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek dört iPhone 17 Pro, geleneksel kameraların sağlayamadığı açılardan görüntü alacak. Canlı yayın sırasında bu görüntüler, “iPhone görüntüsü” etiketiyle izleyicilere sunulacak ve ana yayın kameralarıyla eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Apple, bu girişimle mobil cihazların canlı yayınlarda kullanılabilirliğini göstermek ve “Shot on iPhone” yaklaşımını canlı yayın dünyasına taşımak istiyor. iPhone 17 Pro’nun maç sırasında sağlayacağı görüntüler, mobil cihazların profesyonel yayıncılıktaki potansiyelinin anlaşılmasına yardımcı olacak.

