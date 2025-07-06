Microsoft, Binlerce Çalışanı Daha İşten Çıkaracağını Açıkladı

Microsoft, geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdiği işten çıkarmaların ardından yeni bir küçülme kararını daha duyurdu. Şirket, yaptığı son açıklamada birkaç bin çalışanın daha işine son verileceğini bildirdi.

2 Temmuz 2025 tarihinde yapılan duyuruda, bu işten çıkarmaların Microsoft’un toplam iş gücünün yüzde dördünden daha azını etkileyeceği ifade edildi. Yaklaşık 228 bin kişinin görev yaptığı teknoloji devinde, planlanan bu yeni dalgada yaklaşık 9 bin çalışanın etkileneceği belirtildi.

Microsoft yetkilileri, alınan kararların küresel piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini vurgularken, organizasyon yapısında da belirli hiyerarşik seviyelerde azaltmaya gidileceğini aktardı. Şirket, mayıs ayında da yaklaşık 6 bin çalışanın işine son vermişti.

İşten çıkarma kararlarının ardında, şirket içinde hızla yaygınlaşan yapay zeka uygulamalarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Microsoft, nisan ayı sonunda yaptığı bilgilendirmede, kurum içi yazılım geliştirme süreçlerinin yüzde 20 ila 30’unun yapay zeka destekli olarak yürütüldüğünü açıklamıştı.