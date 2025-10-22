Nissan, 2025 Filo Emisyon Hedefleri İçin BYD İle Ortak Havuz Kurdu

Nissan, 2025 yılı Avrupa filo emisyon hedeflerini karşılamak ve olası AB cezalarından kaçınmak amacıyla Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile CO2 havuzu oluşturma kararı aldı. Japon otomobil üreticisi, daha önce Avrupa’da Renault ve Mitsubishi ile aynı havuzda yer alıyordu ancak bu ortaklık 2024 sonunda sona erdi.

Yeni anlaşma yalnızca 2025 yılı için geçerli olacak ve 2025-2027 dönemini kapsamıyor. Avrupa Komisyonu, otomotiv sektöründeki dönüşümü dikkate alarak üç yıllık dönemde emisyon hedeflerinin ortalama tutturulmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda, 2025 yılı performansı sonraki yıllardaki sonuçlarla dengelenebilecek.

Otomobil üreticileri, 2025 satışları için geçerli olacak CO2 havuzlarını yıl sonuna kadar oluşturmak zorunda bulunuyor. Mercedes-Benz, Smart, Volvo Cars ve Polestar iş birliği yaparken, Stellantis, Ford, Mazda ve Subaru markaları emisyonlarını Tesla ile dengelemeyi tercih etti.

Nissan yetkilileri, BYD’yi seçmelerinin nedenini, kredi mevcudiyeti ve rekabetçilik açısından en uygun seçenek olması olarak açıkladı. BYD’nin tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşan portföyü, düşük filo emisyonu nedeniyle cazip bir ortak olarak öne çıkıyor.

2025’in ilk yarısında Nissan’ın Avrupa’daki satışlarının sadece yüzde 6,5’ini elektrikli araçlar oluşturuyor. Bu dönemde 199 bin araç satışı gerçekleştiren markanın, yalnızca 13.103’ü elektrikli araçlardan oluştu. BYD ise Avrupa’da 95.473 araç satışı gerçekleştirdi; bunların yaklaşık yüzde 60’ı tamamen elektrikli, yüzde 40’ı hibrit modellerden oluşuyor.