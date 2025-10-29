Nvidia’dan Nokia’ya 1 Milyar Dolarlık Yatırım: Hisselerde Rekor Artış

Finlandiyalı telekom şirketi Nokia, Nvidia ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Nvidia, şirketin yaklaşık yüzde 2,9’luk hissesini satın almak için 1 milyar dolar yatırım yaptı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Nokia hisseleri borsada yüzde 22 değer kazandı.

Yapılan anlaşma kapsamında Nokia, hisse başına 6,01 dolardan 166 milyondan fazla yeni hisse ihraç edecek. Elde edilen gelir, öncelikle yapay zeka alanındaki yatırımlar ve şirketin genel kurumsal faaliyetleri için kullanılacak. Bu adım, iki şirket arasında uzun vadeli stratejik bir iş birliğinin de temelini oluşturuyor.

Ortaklık, özellikle 6G hücresel teknolojilerin geliştirilmesi ve yapay zekâ destekli ağ çözümlerinin hayata geçirilmesini hedefliyor. Nokia, mevcut 5G ve 6G yazılımlarını Nvidia çipleriyle uyumlu hale getirecek ve iki şirket, yapay zekâ tabanlı ağ teknolojileri üzerinde birlikte çalışacak.

Nokia ayrıca Nvidia’nın gelecekteki yapay zekâ altyapısında kendi teknolojilerinin kullanılmasını planlıyor. Bu sayede şirket, geleneksel telekom ekipmanı üretimi kimliğini genişleterek, AI destekli ağ çözümleri pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşmayı amaçlıyor.

Nvidia, son dönemde stratejik yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Şirket, kısa süre önce Intel’e 5 milyar dolar, OpenAI’ye 100 milyar dolar, otonom sürüş girişimi Wayve’e 500 milyon dolar ve İngiltere merkezli bulut sağlayıcısı Nscale’e 667 milyon dolar yatırım yapmıştı.