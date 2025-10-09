Otomotiv Sektörü Euro 7 Standartlarına Geçiş İçin Hazırlanıyor

Avrupa Birliği’nin yeni emisyon düzenlemesi Euro 7 standardı, 2026 yılında yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Mevcut kurallara göre çok daha kapsamlı önlemler içeren düzenleme; araç emisyonu, batarya ömrü ve sürdürülebilirlik kriterlerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

Yeni standart, dizel partikül filtrelerinin devreye girdiği dönemden bu yana otomotiv sektöründeki en büyük dönüşüm adımı olarak değerlendiriliyor. Üreticiler, geçiş sürecinde belirli esneklikler talep etse de düzenlemenin çevre dostu ulaşım hedefleri doğrultusunda uygulanması planlanıyor.

Euro 7 kapsamında 29 Kasım 2026 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek tüm yeni binek ve hafif ticari araçların bu standarda uygun olması zorunlu hale gelecek. 2027 yılı sonuna kadar Avrupa pazarında satılan tüm yeni araçların Euro 7 uyumluluğu aranacak. Halihazırda trafikte bulunan araçlar ise mevcut standartlarıyla kullanılmaya devam edecek.

Emisyon ve Parçacık Kontrolünde Yeni Dönem

Euro 7, egzoz gazı limitlerinde büyük bir değişikliğe gitmese de benzinli motorlarda daha önce ölçülmeyen 10 nanometrelik ultra ince parçacıkların takibini zorunlu hale getiriyor.

Fren ve lastik aşınmasından kaynaklanan mikro partiküller de emisyon kapsamına dahil ediliyor.

Elektrikli ve hibrit araçlar için ise batarya dayanıklılığına yönelik yeni zorunluluklar getiriliyor. Buna göre bataryalar beş yıl veya 100 bin kilometre sonunda kapasitesinin en az yüzde 80’ini, sekiz yıl veya 160 bin kilometre sonunda ise en az yüzde 72’sini korumak zorunda olacak. Ayrıca düşük sıcaklıklarda batarya performansının ölçülmesi de şart koşulacak.

Sürekli İzleme ve Şeffaflık Esas Olacak

Yeni standartla birlikte emisyon ölçümleri sadece laboratuvar ortamında değil araçların günlük kullanımında da takip edilecek. Sürekli veri izleme sistemleri sayesinde zararlı madde salınımı anlık olarak değerlendirilecek ve manipülasyon girişimleri engellenecek.

Euro 7 ayrıca yazılım müdahalelerine karşı koruma, otomatik emisyon kontrolü ve şeffaf veri paylaşımı gibi yeni güvenlik önlemlerini içeriyor. Bu uygulamalar, üreticilerin belirttiği çevre performansının gerçek kullanım koşullarında da doğrulanmasını amaçlıyor.

Yeni düzenleme, 2028-2029 döneminde otobüs ve kamyonları da kapsayacak şekilde genişleyecek. 2035 yılı itibarıyla ise tüm araçlarda fren ve lastik kaynaklı partikül salınımı için tek bir sınır değeri uygulanacak.