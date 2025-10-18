Samsung Galaxy S26 Edge İptal Edildi

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26’da önemli bir değişiklik yaparak Edge modelini iptal etme kararı aldı. Şirketten edinilen bilgilere göre Galaxy S25 Edge’in beklenen satış hedeflerine ulaşamaması bu adımın atılmasında etkili oldu.

Yeni seride yalnızca Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Samsung, S25 Edge modelinin düşük satış performansının ardından S26 Plus geliştirme sürecine öncelik vermeye başlamıştı. Ancak kaynaklar, geliştirme sürecinde bazı aksaklıkların yaşandığını belirtiyor.

Popüler teknoloji sızıntısı kaynakları, Edge modelinin resmi olarak üretiminin durdurulacağını ve S26 Ultra’nın geliştirme sürecinin sorunsuz şekilde ilerlemeye devam ettiğini doğruladı. Galaxy S25 Edge’in ince tasarımı nedeniyle bazı özelliklerden taviz vermek zorunda kalması, modelin eleştirilmesine yol açmıştı.