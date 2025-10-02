Samsung Galaxy Watch, Kalp Yetmezliğini Erken Teşhis Edecek

Samsung, akıllı saatlerine sağlık teknolojileri alanında dikkat çeken yeni bir özellik ekliyor. Şirketin resmi duyurusuna göre Galaxy Watch modelleri, kalp yetmezliği vakalarının yarısından fazlasında görülen Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu (LVSD) rahatsızlığını tespit edebilecek.

Yapay Zeka Destekli EKG Analizi

Kalp kaslarının zayıflamasıyla ortaya çıkan ve hayati risk taşıyan LVSD, kalbin kan pompalama kapasitesini düşürüyor. Samsung, bu rahatsızlığı erken dönemde belirlemek için saatlerde yer alan Elektrokardiyogram (EKG) sensörlerini kullanacak. Ölçümler, Güney Kore merkezli sağlık girişimi Medical AI tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilecek.

Medical AI’ın yazılımı, hâlihazırda Kore’de 100’den fazla büyük hastanede kullanılan ve aylık 120 binden fazla hastanın taranmasında uygulanan 12 kanallı EKG teknolojisine dayanıyor. Bu sayede asemptomatik kişilerde bile kalp yetmezliğinin erken işaretleri saptanabilecek.

Erken Tanı ile Hayat Kurtarma Potansiyeli

Uzmanlara göre LVSD’nin erken teşhisi, hastaneye yatış oranlarını düşürebilir ve cerrahi müdahale gerekliliğini azaltabilir. Samsung’un geliştirdiği bu teknoloji, kullanıcıların sağlık durumlarını yakından takip etmesine imkan tanırken, aynı zamanda sağlık sistemindeki maliyetlerin de azalmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni özellik, ilerleyen dönemde Galaxy Watch serisinin yazılım güncellemeleriyle küresel ölçekte kullanıma sunulacak.