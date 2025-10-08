Çarşamba, Ekim 8, 2025

Son Dakika

Sonic, PUBG Mobile’a Sınırlı Süreli Etkinlikle Geri Döndü 13 dakika ago
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı 27 dakika ago
Neslihan Atagül’den Yeni İşbirliği 40 dakika ago
Ünlü Peynir ve Tereyağı Markalarında Yağ Oranı Uygunsuzluğu Tespit Edildi 55 dakika ago
Demet Evgar Gözaltına Alındı: Bahar Dizisinin Seti Durduruldu 1 saat ago
Türkiye – Gürcistan Maçı Biletleri Satışta 1 saat ago
Eyüpspor’dan Emre Belözoğlu İddialarına Yanıt 2 saat ago
Cristiano Ronaldo Futbolu Ne Zaman Bırakacağını Açıkladı 2 saat ago
YDS 2 Başvurularında Son Gün 2 saat ago
Emeklilik Yaşı Tartışmaları Yeniden Gündemde: AK Parti’den Açıklama 3 saat ago

Sonic, PUBG Mobile’a Sınırlı Süreli Etkinlikle Geri Döndü

PUBG Mobile, Sonic ve Tails temalı kostümler, özel silahlar ve hız odaklı araçlarla oyunculara 30 Ekim’e kadar sürecek sınırlı süreli bir etkinlik sunuyor.
Özge Tekeli
13 dakika önce
0 0
Sonic, PUBG Mobile’a Sınırlı Süreli Etkinlikle Geri Döndü

PUBG Mobile, SEGA’nın ünlü karakteri Sonic the Hedgehog ile sınırlı süreli bir iş birliğine imza attı. 3 Ekim’de başlayan etkinlik, 30 Ekim’e kadar oyunculara Sonic ve Tails temalı özel içerikler sunacak.

Oyuncular, etkinlik boyunca sadece karakter kostümleri değil, aynı zamanda oyun deneyimini zenginleştiren yeni silahlar ve araçlara da erişebilecek. Sonic Vector ve Cube Wispon Machete gibi özel silahlar ile Team Sonic paraşütü, Speedster Buggy ve hız odaklı tekne gibi oyun içi araçlar etkinliğe dahil edildi.

Koleksiyon meraklıları da unutulmadı. Etkinlik süresince Power Sneakers Ornament, Sonic Ornament ve Tails Ornament gibi çeşitli eşyalar toplanabilecek.

Etkinliğe katılan oyuncular, sınırlı süreli içeriklerle hem karakterlerini kişiselleştirebilecek hem de oyun içi performanslarını farklılaştırabilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX