Sonic, PUBG Mobile’a Sınırlı Süreli Etkinlikle Geri Döndü

PUBG Mobile, SEGA’nın ünlü karakteri Sonic the Hedgehog ile sınırlı süreli bir iş birliğine imza attı. 3 Ekim’de başlayan etkinlik, 30 Ekim’e kadar oyunculara Sonic ve Tails temalı özel içerikler sunacak.

Oyuncular, etkinlik boyunca sadece karakter kostümleri değil, aynı zamanda oyun deneyimini zenginleştiren yeni silahlar ve araçlara da erişebilecek. Sonic Vector ve Cube Wispon Machete gibi özel silahlar ile Team Sonic paraşütü, Speedster Buggy ve hız odaklı tekne gibi oyun içi araçlar etkinliğe dahil edildi.

Koleksiyon meraklıları da unutulmadı. Etkinlik süresince Power Sneakers Ornament, Sonic Ornament ve Tails Ornament gibi çeşitli eşyalar toplanabilecek.

Etkinliğe katılan oyuncular, sınırlı süreli içeriklerle hem karakterlerini kişiselleştirebilecek hem de oyun içi performanslarını farklılaştırabilecek.