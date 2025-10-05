Spotify Öneri Algoritması Güncellendi: İstemeyen Şarkılar Önerileri Etkilemeyecek

Pazar, Ekim 5, 2025

Spotify, kullanıcıların müzik önerilerini daha doğru hale getirmek için “Müzik Zevki Profilinden Çıkar” özelliğini devreye aldı.
Spotify, kişiselleştirilmiş müzik deneyimini geliştirmek için önemli bir yenilik duyurdu. Platforma eklenen “Müzik Zevki Profilinden Çıkar” seçeneği sayesinde kullanıcılar, istemedikleri şarkıları öneri algoritmasının dışında bırakabilecek.

Daha önce kullanıcıların dinleme geçmişi, Spotify’ın hazırladığı öneriler, listeler ve Wrapped gibi kişisel özetleri doğrudan etkiliyordu. Zaman zaman sadece anlık olarak açılan şarkılar, genel müzik tercihlerini yansıtmadığı halde algoritmayı şekillendiriyordu. Yeni özellik, bu durumun önüne geçmeyi hedefliyor.

Spotify’ın resmi açıklamasında, herhangi bir parçayı hariç tutmanın hem geçmiş hem de gelecekteki dinlemelerde öneriler üzerindeki etkisini azaltacağı belirtildi. Böylece kullanıcılar, tek bir dinleme sebebiyle uzun vadeli müzik zevklerinin bozulmasının önüne geçebilecek.

Özelliği kullanmak isteyenler, bir şarkının sağ üst köşesindeki üç nokta menüsüne dokunarak “Müzik Zevki Profilinden Çıkar” seçeneğini işaretleyebilir. Güncelleme, ücretsiz ve Premium aboneler dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için dünya genelinde mobil, masaüstü ve web sürümlerinde aktif hale getirildi.

