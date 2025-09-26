Cuma, Eylül 26, 2025

Son Dakika

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı 20 dakika ago
Spotify, Yapay Zekâ İle Üretilen Müzikleri İfşa Edecek 1 saat ago
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’nı 6. Sırada Tamamladı 2 saat ago
ASELSAN, Piyasa Değeri 1 Trilyon TL’yi Aştı 2 saat ago
BAĞ-KUR Prim Gün Sayısı Düşüyor: 5 Yıl Erken Emeklilik Kapıda 3 saat ago
Eylül Ayı Enflasyon Verilerinin Açıklanacağı Tarih Belli Oldu 3 saat ago
Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 366 Kilogram Madde ve 1,5 Milyon Hap Ele Geçirildi 4 saat ago
Hayko Cepkin’in Konserleri İptal Edildi 4 saat ago
Alanyaspor Deplasmanında Osimhen Kadroda Yer Alacak 5 saat ago
Dallas’ta ICE Ofisine Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı 2 gün ago

Spotify, Yapay Zekâ İle Üretilen Müzikleri İfşa Edecek

Sahte sanatçı ve spam içeriklere karşı daha sıkı önlemler geliyor. Spotify, yapay zekâ ile oluşturulan şarkıların meta verilerde açıkça belirtilmesini zorunlu kılacak yeni kuralları duyurdu.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Spotify, Yapay Zekâ İle Üretilen Müzikleri İfşa Edecek

Spotify, yapay zekâ destekli içeriklerin müzik sektöründe artan etkisine karşı yeni düzenlemeler açıkladı. Şirket, kullanıcı güvenini korumak ve sahte içerikleri engellemek amacıyla yapay zekâ ile üretilen eserlerin artık özel meta verilerle işaretlenmesini zorunlu hale getirecek.

Son bir yıl içinde 75 milyon sahte veya spam parçayı platformdan kaldırdığını duyuran Spotify, bu süreçte müzik endüstrisinin standartlarını belirleyen DDEX ile iş birliği yürütüyor. Yeni sistem sayesinde, yapay zekâ ile bestelenmiş ya da üzerinde yapay zekâ müdahalesi bulunan tüm şarkılar şeffaf bir şekilde etiketlenecek.

Şirket ayrıca, telif gelirini artırmak amacıyla aynı şarkının küçük varyasyonlarını yükleyen içerik üreticilerine karşı da yeni bir filtre mekanizması geliştirdi. Bu önlemin, özgün sanatçıların haklarını korumayı ve dinleyicilerin daha kaliteli bir deneyim yaşamasını hedeflediği açıklandı.

Son dönemde yapay zekâ ile hazırlanmış eserlerin listelere kasıtlı olarak eklendiği yönündeki iddialara da yanıt veren Spotify, platformda yer alan tüm içeriklerin lisanslı üçüncü taraflardan sağlandığını vurguladı. Şirket, kullanıcıya sunulan müziklerin şeffaf bir şekilde etiketleneceğini belirterek sektördeki güveni artırmayı amaçlıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX