Spotify, Yapay Zekâ İle Üretilen Müzikleri İfşa Edecek

Spotify, yapay zekâ destekli içeriklerin müzik sektöründe artan etkisine karşı yeni düzenlemeler açıkladı. Şirket, kullanıcı güvenini korumak ve sahte içerikleri engellemek amacıyla yapay zekâ ile üretilen eserlerin artık özel meta verilerle işaretlenmesini zorunlu hale getirecek.

Son bir yıl içinde 75 milyon sahte veya spam parçayı platformdan kaldırdığını duyuran Spotify, bu süreçte müzik endüstrisinin standartlarını belirleyen DDEX ile iş birliği yürütüyor. Yeni sistem sayesinde, yapay zekâ ile bestelenmiş ya da üzerinde yapay zekâ müdahalesi bulunan tüm şarkılar şeffaf bir şekilde etiketlenecek.

Şirket ayrıca, telif gelirini artırmak amacıyla aynı şarkının küçük varyasyonlarını yükleyen içerik üreticilerine karşı da yeni bir filtre mekanizması geliştirdi. Bu önlemin, özgün sanatçıların haklarını korumayı ve dinleyicilerin daha kaliteli bir deneyim yaşamasını hedeflediği açıklandı.

Son dönemde yapay zekâ ile hazırlanmış eserlerin listelere kasıtlı olarak eklendiği yönündeki iddialara da yanıt veren Spotify, platformda yer alan tüm içeriklerin lisanslı üçüncü taraflardan sağlandığını vurguladı. Şirket, kullanıcıya sunulan müziklerin şeffaf bir şekilde etiketleneceğini belirterek sektördeki güveni artırmayı amaçlıyor.