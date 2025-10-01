Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı

Ev teknolojileri alanındaki ürünleriyle tanınan Çin merkezli Dreame Technology, lüks elektrikli otomobil pazarına giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Henüz tek bir aracı satışa sunmadan 2,1 milyar dolarlık ön sipariş toplayan şirket, Rolls-Royce ve Bugatti gibi markalara doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

Dreame’nin yeni yol haritası, şirketin ilk kez düzenlediği stratejik ortaklar konferansında duyuruldu. 22 ülkeden 54 distribütörün temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, özellikle Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarının yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Bugatti ve Rolls-Royce’a Rakip Modeller

Dreame, otomotiv sektörüne resmen 28 Ağustos 2025 tarihinde adım attı. İlk tanıtılan model, dünyaca ünlü Bugatti Chiron’a rakip elektrikli spor otomobil oldu. Eylül ayında paylaşılan görseller, aracın tasarımındaki benzerlikler nedeniyle büyük yankı uyandırdı.

Ardından şirket, 24 Eylül’de lüks SUV segmentine giriş yaptı. Rolls-Royce Cullinan’a alternatif olarak lanse edilen araç, 3,2 metrelik aks mesafesi, arkadan menteşeli kapıları ve tamamen elektrikli aktarma organlarıyla öne çıktı. SUV modelinin 2027 yılında yollara çıkması bekleniyor.

Yeni Nesil Batarya ve Gelişmiş Donanımlar

Tanıtılan SUV’un 100 kWh kapasiteli CTP 4.0 batarya teknolojisine sahip olacağı ve isteğe bağlı menzil artırıcı seçenekle sunulacağı açıklandı. Dört bağımsız elektrik motoru, arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve sürüş koşullarına göre yüksekliği ayarlayan adaptif şasi de aracın öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

Şirket, ayrıca araçlarında kullanılan direksiz arkadan menteşeli kapı mekanizmasıyla ilgili yedi patent aldığını duyurdu. Ancak bazı sektör uzmanları, patentlerin orijinalliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek mevcut başvurularla benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

Lüks Elektrikli Pazarına Yeni Bir Oyuncu

Kısa sürede büyük bir sipariş hacmine ulaşan Dreame, sadece ev aletleriyle tanınan bir marka olmaktan çıkarak lüks elektrikli otomotiv pazarında güçlü bir rakip olarak görülmeye başladı. İlk araçların 2027 itibarıyla küresel pazarda satışa sunulması planlanıyor.