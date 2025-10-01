Çarşamba, Ekim 1, 2025

Son Dakika

Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler 13 dakika ago
NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi 23 dakika ago
Antalyaspor’un Eski Başkanı Aziz Çetin Gözaltına Alındı 43 dakika ago
Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı 2 saat ago
Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi 2 saat ago
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Kaç Oldu? 3 saat ago
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Kış Öncesi Düzenleme Gelecek mi? 3 saat ago
Caner Erkin’e Sakaryaspor’da 6 Maç Men ve 134 Bin TL Ceza 4 saat ago
Kasımpaşa Spor Kulübü’ne Kayyum Atandı 4 saat ago
Eski Tip Sürücü Belgeleri Yenileme İşlemleri İçin Son Tarih 31 Ekim 2025 19 saat ago

Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı

Ev aletleriyle tanınan Çinli Dreame Technology, lüks elektrikli otomobil pazarına giriş yaparak daha piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolarlık sipariş topladı; Bugatti ve Rolls-Royce’a rakip olacak modelleri şimdiden gündem yarattı.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı

Ev teknolojileri alanındaki ürünleriyle tanınan Çin merkezli Dreame Technology, lüks elektrikli otomobil pazarına giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Henüz tek bir aracı satışa sunmadan 2,1 milyar dolarlık ön sipariş toplayan şirket, Rolls-Royce ve Bugatti gibi markalara doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

Dreame’nin yeni yol haritası, şirketin ilk kez düzenlediği stratejik ortaklar konferansında duyuruldu. 22 ülkeden 54 distribütörün temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, özellikle Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarının yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Bugatti ve Rolls-Royce’a Rakip Modeller

Dreame, otomotiv sektörüne resmen 28 Ağustos 2025 tarihinde adım attı. İlk tanıtılan model, dünyaca ünlü Bugatti Chiron’a rakip elektrikli spor otomobil oldu. Eylül ayında paylaşılan görseller, aracın tasarımındaki benzerlikler nedeniyle büyük yankı uyandırdı.

Ardından şirket, 24 Eylül’de lüks SUV segmentine giriş yaptı. Rolls-Royce Cullinan’a alternatif olarak lanse edilen araç, 3,2 metrelik aks mesafesi, arkadan menteşeli kapıları ve tamamen elektrikli aktarma organlarıyla öne çıktı. SUV modelinin 2027 yılında yollara çıkması bekleniyor.

Yeni Nesil Batarya ve Gelişmiş Donanımlar

Tanıtılan SUV’un 100 kWh kapasiteli CTP 4.0 batarya teknolojisine sahip olacağı ve isteğe bağlı menzil artırıcı seçenekle sunulacağı açıklandı. Dört bağımsız elektrik motoru, arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve sürüş koşullarına göre yüksekliği ayarlayan adaptif şasi de aracın öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

Şirket, ayrıca araçlarında kullanılan direksiz arkadan menteşeli kapı mekanizmasıyla ilgili yedi patent aldığını duyurdu. Ancak bazı sektör uzmanları, patentlerin orijinalliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek mevcut başvurularla benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

Lüks Elektrikli Pazarına Yeni Bir Oyuncu

Kısa sürede büyük bir sipariş hacmine ulaşan Dreame, sadece ev aletleriyle tanınan bir marka olmaktan çıkarak lüks elektrikli otomotiv pazarında güçlü bir rakip olarak görülmeye başladı. İlk araçların 2027 itibarıyla küresel pazarda satışa sunulması planlanıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX