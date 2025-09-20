TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan TEKNOFEST 2025’e Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST 2025’e katılarak etkinlik alanında incelemelerde bulundu.

Hacıosmanoğlu, festival kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmede iki isim bir süre sohbet etti. Buluşmanın ardından TFF Başkanı, Bayraktar’a üzerinde ismi yazılı özel tasarım Millî Takım forması ve A Millî Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun formasını takdim etti. Bayraktar ise Hacıosmanoğlu’na Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın maketini armağan etti.

Ziyaret sırasında TFF’nin “100 yıllık forma, asırlara sığmayan gurur” temalı standını da gezen Hacıosmanoğlu, stant yetkililerinden bilgi aldı. Etkinlik alanındaki diğer projeleri de inceleyen Başkan, TEKNOFEST’te yer alan çalışmaları yakından takip etti.

Program boyunca Hacıosmanoğlu’na TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı eşlik etti. Ayrıca Kültür ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kula, TFF Başkanı’na festival hakkında detaylı bilgi verdi.

TEKNOFEST 2025 ziyaretiyle TFF Başkanı’nın teknoloji ve sporun kesişim alanlarını yerinde değerlendirdiği etkinlik, spor ve teknoloji dünyasının temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.