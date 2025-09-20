Cumartesi, Eylül 20, 2025

Son Dakika

Türkiye’de Her Gün 349 Şirket Kuruluyor, 206’sı Kapanıyor 6 saat ago
Çocuğunu Kullanarak TikTok Üzerinden Para Kazanmaya Çalışan Baba Gözaltına Alındı 7 saat ago
WhatsApp Türkiye’de Hatırlatıcı Özelliğini Kullanıma Sundu 7 saat ago
iPhone 18 Pro, Yarı Şeffaf Tasarımıyla Gelecek 8 saat ago
Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç Evlendi 9 saat ago
Geri Ödemeli Konutlarda Yüzde 25 İndirim Dönemi Başlıyor 10 saat ago
Şehit Ailesini Hedef Alan Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi 10 saat ago
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan TEKNOFEST 2025’e Ziyaret 10 saat ago
Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Çeyrek Final Biletini Aldı 11 saat ago
Çiftçilere 4,5 Milyar Liralık Destekleme Ödemesi Başladı 11 saat ago

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan TEKNOFEST 2025’e Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST 2025 ziyareti kapsamında Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.
Özge Tekeli
10 saat önce
0 0
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan TEKNOFEST 2025’e Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST 2025’e katılarak etkinlik alanında incelemelerde bulundu.

Hacıosmanoğlu, festival kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmede iki isim bir süre sohbet etti. Buluşmanın ardından TFF Başkanı, Bayraktar’a üzerinde ismi yazılı özel tasarım Millî Takım forması ve A Millî Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun formasını takdim etti. Bayraktar ise Hacıosmanoğlu’na Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın maketini armağan etti.

Ziyaret sırasında TFF’nin “100 yıllık forma, asırlara sığmayan gurur” temalı standını da gezen Hacıosmanoğlu, stant yetkililerinden bilgi aldı. Etkinlik alanındaki diğer projeleri de inceleyen Başkan, TEKNOFEST’te yer alan çalışmaları yakından takip etti.

Program boyunca Hacıosmanoğlu’na TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı eşlik etti. Ayrıca Kültür ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kula, TFF Başkanı’na festival hakkında detaylı bilgi verdi.

TEKNOFEST 2025 ziyaretiyle TFF Başkanı’nın teknoloji ve sporun kesişim alanlarını yerinde değerlendirdiği etkinlik, spor ve teknoloji dünyasının temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX