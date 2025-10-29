Türkiye 5G’ye Hazırlanıyor: Telefonunuz 5G’yi Destekliyor Mu?

Türkiye’de 5G teknolojisinin yaygın kullanımı için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 5G ihalesinin ardından, Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde 5G hizmetleri aktif hale gelecek. Yeni teknoloji, kullanıcıların internet hızını artıracak ve gecikme sürelerini azaltacak.

Apple Cihazlarda 5G Var mı?

5G hizmetinden faydalanabilmek için cihazların bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. iPhone kullanıcıları, cihazlarının 5G uyumlu olup olmadığını Ayarlar menüsünden kolayca kontrol edebiliyor. “Hücresel” bölümüne girilerek “Seçenekler” ve ardından “Ses ve veri” kısmında 5G seçeneğinin bulunup bulunmadığına bakılması yeterli. Apple, iPhone 12 ve sonraki modellerinde 5G desteği sunuyor; iPhone 11 ve önceki modellerde ise bu özellik bulunmuyor.

Android Cihazlarda 5G Var mı?

Android cihazlarda da benzer bir yöntem uygulanabiliyor. Kullanıcılar Ayarlar menüsünden “Mobil Ağ” bölümüne girerek “Ağ modu” seçeneklerini inceleyebilir ve telefonlarının 5G desteği olup olmadığını görüntüleyebilir. Özellikle Samsung marka cihazlarda bu işlem oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de şu anda yaklaşık 22 milyon telefon 5G uyumlu. Toplam mobil abone sayısının 85 milyon olduğu göz önüne alındığında, hâlihazırda 63 milyon kullanıcının 5G destekli bir cihaza sahip olmadığı görülüyor.

5G teknolojisinin kullanıma girmesiyle birlikte mobil internet deneyimi önemli ölçüde değişecek. Hız, bağlantı kalitesi ve veri aktarım kapasitesi artacak. Kullanıcıların, hizmetten faydalanabilmek için telefonlarının 5G destekleyip desteklemediğini önceden kontrol etmeleri öneriliyor.