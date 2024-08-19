2026 yılı itibariyle Türkiye’de 5G için önemli gelişmeler yaşanacak. Bu geçişe yönelik hazırlıklar ise yoğunlaştırılmış durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirme Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Bakan yaptığı açıklamalarda 5G çalışmalarına değinirken Türkiye’ye de mesaj gönderdi.

Türkiye 5G’ye Ne Zaman Geçecek?

Türkiye için 5G geçişi için 2025-2026 yılları öngörülüyor. BTK yapacağı çalışmalar sonrasında yeni yıl itibariyle ihale gibi süreçlerini gerçekleştirecek. Bilişim alanındaki artan kullanımlar ve daha yüksek hızlar gereksinim duyulduğundan 5G’ye geçiş önemli bir aşama olarak görülüyor. 5G ve sonrasındaki hızlı dönemde veriye ulaşma ve aktarımlar çok daha hızlı ve stabil bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Türkiye’de 5G Sadece Orada

Türkiye’de 5G sadece İstanbul Havalimanı’nda kullanıma sunulmuş durumda. Ancak ülke genelinde 5G kullanılmıyor. Ülke genelinde 5G kullanımının sağlanabilmesi adına daha yaygın bir kullanım ve altyapıya ihtiyaç var.

5G, 4.5G’ye göre 10 kat daha hızlı. 5G’nin yanı sıra 6G için de çalışmaların başladığı Türkiye’de böylece 5G sonrasındaki süreç de hızlandırılmış olacak. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre Türkiye’deki 5G dönüşümünde milli kullanım ön plana alınacak.